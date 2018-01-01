Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Смотрю на весь этот коммунальный цирк, и понимаю, что банкротство государства Украина неизбежно. У чуваков дыра платежного баланса 10 млрд долларов, а они сознательно увеличивают потребление импортного газа и устраивают показушное предвыборное укрепление гривны.
что, бомбит от курса? кто просил хватать по 29? не волнуйтесь, все будет хорошо. заробитчане дали +11 млрд только в белую, сколько прошло мимо статистики - неизвестно. айти, аграрии. посмотрите прибыль и росты оборота в привате, там все гут
Уже было одно укрепление с 5,05 до 4,75 в 2008 году, знаем, проходили.
Курс гривни тримають штучно, перед виборами.
Проте пан Трололо, любитель субсидій і грітись від сусідів, того не розуміє.
Столар з партнерами побудує багатоповерхівку прямо на парковці біля Палацу «Україна»
ТОВ «Укржитлобуд» отримало містобудівні умови та обмеження для проектування багатофункціонального комплексу по вул. Велика Васильківська (колишня вул. Червоноармійська), 107-109 у Києві. Ці МУО були затверджені Департаментом містобудування КМДА у червні 2018 року.
kingkongovets написав:[ вы на аренду этого и подобного ему гноя выбросили уже овер 50 куе и хз еще сколько выбросите, но все равно будете «показывать дули шаромыгам» и искать «правильные комнаты» за «адекватные деньги», я правильно понимаю?)
зы: как уберечь дочь от такого мужа? прям аж очкую шо такое ей может попасться, брр
Но может же попадётся тот, который протягивает ножки по одёжке, купит однокомнатную в закиевских ипенях и расслабит булки. И всё. Вот это страшно.
ПС тут недавно узнал, что проезд из Украинки до Выдубичей стоит 30 грн. 60 в две стороны. Ещё пару раз в метро и получится 76. До 100 можно добить маршрутками
UA написав:Смотрю на весь этот коммунальный цирк, и понимаю, что банкротство государства Украина неизбежно. У чуваков дыра платежного баланса 10 млрд долларов, а они сознательно увеличивают потребление импортного газа и устраивают показушное предвыборное укрепление гривны.
Ну вот как они устраивают "показушное предвыборное укрепление гривны"? Они что льют продажу из ЗВР? Или если НБУ не выходит с избыточной покупкой - то это называется "показушное укрепление гривны"?