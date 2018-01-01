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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 404405406407>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:у нас потихоньку надвигается эра электромобилей

Бу-га-га
У нас теплится надежда, что Европа и Америка будут задёшево будут нам продавать свои поюзанные-покалеченные электромобили. Лет через 15.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:55

  BIGor написав:
  trololo написав:
  UA написав:Смотрю на весь этот коммунальный цирк, и понимаю, что банкротство государства Украина неизбежно.
У чуваков дыра платежного баланса 10 млрд долларов, а они сознательно увеличивают потребление импортного газа и устраивают показушное предвыборное укрепление гривны.


что, бомбит от курса? кто просил хватать по 29? :) не волнуйтесь, все будет хорошо. заробитчане дали +11 млрд только в белую, сколько прошло мимо статистики - неизвестно. айти, аграрии. посмотрите прибыль и росты оборота в привате, там все гут :)

Уже было одно укрепление с 5,05 до 4,75 в 2008 году, знаем, проходили.

Курс гривни тримають штучно, перед виборами.

Проте пан Трололо, любитель субсидій і грітись від сусідів, того не розуміє. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:03

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:у нас потихоньку надвигается эра электромобилей

Бу-га-га
У нас теплится надежда, что Европа и Америка будут задёшево будут нам продавать свои поюзанные-покалеченные электромобили. Лет через 15.

Они уже идут полноводной рекой. Просто более-менее нормальные, пока, в сегменте 35куе+.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:09

"С 1 марта мы приняли решение уменьшить размер обязательной продажи с 50% до 30%", - заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

НБУ поднял лимит вывода дивидендов на 15%

Помимо этого регулятор разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год.


Укрепляж скоро остановится.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:13

Больше АДА :mrgreen: :mrgreen:

Столар з партнерами побудує багатоповерхівку прямо на парковці біля Палацу «Україна»

ТОВ «Укржитлобуд» отримало містобудівні умови та обмеження для проектування багатофункціонального комплексу по вул. Велика Васильківська (колишня вул. Червоноармійська), 107-109 у Києві. Ці МУО були затверджені Департаментом містобудування КМДА у червні 2018 року.

Запланована висота будівлі – близько 100 метрів

http://nashigroshi.org/2019/02/06/stola ... 4xCm2JcR8o


Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Больше АДА :mrgreen: :mrgreen:

Виталя здесь не при чём, это туристы своим баблом голосуют за то, чтоб здесь был отель
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:57

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Больше АДА :mrgreen: :mrgreen:

Виталя здесь не при чём, это туристы своим баблом голосуют за то, чтоб здесь был отель


Естественно, и дороги у нас самые лучшие, зима вообще не повлияла.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:06

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Больше АДА :mrgreen: :mrgreen:

Виталя здесь не при чём, это туристы своим баблом голосуют за то, чтоб здесь был отель


Естественно, и дороги у нас самые лучшие, зима вообще не повлияла.


да, те, что сделаны за последние годы - те нормально держатся. там где не делали = там и не было
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:09

  kingkongovets написав:[
вы на аренду этого и подобного ему гноя выбросили уже овер 50 куе и хз еще сколько выбросите, но все равно будете «показывать дули шаромыгам» и искать «правильные комнаты» за «адекватные деньги», я правильно понимаю?)

зы: как уберечь дочь от такого мужа? прям аж очкую шо такое ей может попасться, брр

Но может же попадётся тот, который протягивает ножки по одёжке, купит однокомнатную в закиевских ипенях и расслабит булки. И всё. Вот это страшно.

ПС
тут недавно узнал, что проезд из Украинки до Выдубичей стоит 30 грн. 60 в две стороны. Ещё пару раз в метро и получится 76. До 100 можно добить маршрутками :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:13

  UA написав:Смотрю на весь этот коммунальный цирк, и понимаю, что банкротство государства Украина неизбежно.
У чуваков дыра платежного баланса 10 млрд долларов, а они сознательно увеличивают потребление импортного газа и устраивают показушное предвыборное укрепление гривны.

Ну вот как они устраивают "показушное предвыборное укрепление гривны"? Они что льют продажу из ЗВР? Или если НБУ не выходит с избыточной покупкой - то это называется "показушное укрепление гривны"?
airmax78
 
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