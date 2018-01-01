Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:[ вы на аренду этого и подобного ему гноя выбросили уже овер 50 куе и хз еще сколько выбросите, но все равно будете «показывать дули шаромыгам» и искать «правильные комнаты» за «адекватные деньги», я правильно понимаю?)
зы: как уберечь дочь от такого мужа? прям аж очкую шо такое ей может попасться, брр
Но может же попадётся тот, который протягивает ножки по одёжке, купит однокомнатную в закиевских ипенях и расслабит булки. И всё. Вот это страшно.
ПС тут недавно узнал, что проезд из Украинки до Выдубичей стоит 30 грн. 60 в две стороны. Ещё пару раз в метро и получится 76. До 100 можно добить маршрутками
??? В Латвії,в Ризі проїзд в тролейбусі 1,5 євро, в Швеції, проїзд в метро Стокгольма - 3,3 євро. Як тільки в Києві квиток на трамвай-тролейбус стане коштувати 0,5 євро - ціни на квартири в прикиївськиї Іпенях миттєво поповзуть вниз! Мудреці-брадобреї на гіроскутерах, плять)))
Frant франт! маршрутки та громадський транспорт для лохів от я сьогодні пропаном заправився по 9.5грн літр порахуй витрату по трасі для типу лайноса в 6-7л на 100км. і побачиш що альтернативи власній машині немає...
Востаннє редагувалось Васенька в Сер 06 лют, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
1. Крадуть і не червоніють 2. Крадуть без совісті та честі 3. Крадуть бо тре змиватися, юля прийде не дасть вкрасти. 4. Фантастичний (ні, не те що Ви подумали, не початок фінансування будівництва метра на виноградар, - фотошоп.)
Васенька написав:Frant франт! маршрутки та громадський транспорт для лохів от я сьогодні пропаном заправився по 9.5грн літр порахуй витрату по трасі для типу лайноса в 6-7л на 100км. і побачиш що альтернативи власній машині немає...
В Стокгольмі парковка в місті - 7 євро за годину.
Тому дороги порожні)))) всі на велосипедах їздять))) Менше вбиваються, і повітря чистіше
Господа, можете посоветовать в ЛС толковых риэлторов или агентства? Задача - подобрать пару вариантов на вторичке и в скором времени посмотреть. Сразу говорю - это пока чисто "для прицениться", вероятность сделки равна нулю. Но, конечно, когда возникнет желание купить, то я, разумеется, обращусь туда же.
Сержик написав:Господа, можете посоветовать в ЛС толковых риэлторов или агентства? Задача - подобрать пару вариантов на вторичке и в скором времени посмотреть. Сразу говорю - это пока чисто "для прицениться", вероятность сделки равна нулю. Но, конечно, когда возникнет желание купить, то я, разумеется, обращусь туда же.
жесть, зачем людей дергать? Ваше время денег стоит?
Васенька написав:Frant франт! маршрутки та громадський транспорт для лохів от я сьогодні пропаном заправився по 9.5грн літр порахуй витрату по трасі для типу лайноса в 6-7л на 100км. і побачиш що альтернативи власній машині немає...
Васенька, я надеюсь, ты свою кандидатуру на эти выборы выставил? Это шанс, который дается раз в 5 лет. Тем более народ требует новые лица.