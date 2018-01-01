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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 405406407408409>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:27

  trololo написав:[te]

да, те, что сделаны за последние годы - те нормально держатся. там где не делали = там и не было

Рушатся не так, но ямы уже есть
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:32

  zzzzzz написав:
"С 1 марта мы приняли решение уменьшить размер обязательной продажи с 50% до 30%", - заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

НБУ поднял лимит вывода дивидендов на 15%

Помимо этого регулятор разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год.


Укрепляж скоро остановится.


Я думаю, що після виборів - він швидко і безповоротно перейде в те, що ми спостерігаємо 27 років - падіння національної валюти до долару.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:33

  hume написав:
  kingkongovets написав:[
вы на аренду этого и подобного ему гноя выбросили уже овер 50 куе и хз еще сколько выбросите, но все равно будете «показывать дули шаромыгам» и искать «правильные комнаты» за «адекватные деньги», я правильно понимаю?)

зы: как уберечь дочь от такого мужа? прям аж очкую шо такое ей может попасться, брр

Но может же попадётся тот, который протягивает ножки по одёжке, купит однокомнатную в закиевских ипенях и расслабит булки. И всё. Вот это страшно.

ПС
тут недавно узнал, что проезд из Украинки до Выдубичей стоит 30 грн. 60 в две стороны. Ещё пару раз в метро и получится 76. До 100 можно добить маршрутками :mrgreen:

???
В Латвії,в Ризі проїзд в тролейбусі 1,5 євро, в Швеції, проїзд в метро Стокгольма - 3,3 євро.
Як тільки в Києві квиток на трамвай-тролейбус стане коштувати 0,5 євро - ціни на квартири в прикиївськиї Іпенях миттєво поповзуть вниз! :wink:
Мудреці-брадобреї на гіроскутерах, плять)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:50

Frant франт! маршрутки та громадський транспорт для лохів :mrgreen:
от я сьогодні пропаном заправився по 9.5грн літр
порахуй витрату по трасі для типу лайноса в 6-7л на 100км.
і побачиш що альтернативи власній машині немає...
Востаннє редагувалось Васенька в Сер 06 лют, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:50

На просторах знайшов

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Варіанти

1. Крадуть і не червоніють
2. Крадуть без совісті та честі
3. Крадуть бо тре змиватися, юля прийде не дасть вкрасти.
4. Фантастичний (ні, не те що Ви подумали, не початок фінансування будівництва метра на виноградар, - фотошоп.)
:mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:56

  Васенька написав:Frant франт! маршрутки та громадський транспорт для лохів :mrgreen:
от я сьогодні пропаном заправився по 9.5грн літр
порахуй витрату по трасі для типу лайноса в 6-7л на 100км.
і побачиш що альтернативи власній машині немає...

В Стокгольмі парковка в місті - 7 євро за годину.

Тому дороги порожні)))) всі на велосипедах їздять)))
Менше вбиваються, і повітря чистіше
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, можете посоветовать в ЛС толковых риэлторов или агентства? Задача - подобрать пару вариантов на вторичке и в скором времени посмотреть. Сразу говорю - это пока чисто "для прицениться", вероятность сделки равна нулю. Но, конечно, когда возникнет желание купить, то я, разумеется, обращусь туда же.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:02

  Сержик написав:Господа, можете посоветовать в ЛС толковых риэлторов или агентства? Задача - подобрать пару вариантов на вторичке и в скором времени посмотреть. Сразу говорю - это пока чисто "для прицениться", вероятность сделки равна нулю. Но, конечно, когда возникнет желание купить, то я, разумеется, обращусь туда же.
жесть, зачем людей дергать? Ваше время денег стоит?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:03

  hume написав:Рушатся не так, но ямы уже есть

до Борисполя проехал и обратно.
местами метровые в ширину.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:03

  Васенька написав:Frant франт! маршрутки та громадський транспорт для лохів :mrgreen:
от я сьогодні пропаном заправився по 9.5грн літр
порахуй витрату по трасі для типу лайноса в 6-7л на 100км.
і побачиш що альтернативи власній машині немає...

Васенька, я надеюсь, ты свою кандидатуру на эти выборы выставил? Это шанс, который дается раз в 5 лет. Тем более народ требует новые лица.
airmax78
 
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