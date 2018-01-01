Додано: Сер 06 лют, 2019 16:06

жесть, зачем людей дергать? Ваше время денег стоит?

Жесть - это ваше сообщение. Вы, когда хотите квартиру купить, сразу берете деньги, смотрите первый попавшийся вариант и покупаете? Или прицениваетесь заранее и копите? Я рад, если ваших доходов хватает, чтобы с получки купить квартиру, но у меня ситуация немного другая.Еще момент: я где-то писал, что услуга должна быть бесплатной? Насколько я знаю, у любого риэлтора есть объекты, которые он еще не видел, но хотел бы глянуть. Что мешает ему поехать со мной, потратив на 2-3 объекта пару часов, с оплатой такси за мой счет и небольшой "благодарностью"? Если вы не знаете, что так бывает, то я умываю руки.