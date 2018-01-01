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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 406407408409>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:03

  Васенька написав:Frant франт! маршрутки та громадський транспорт для лохів :mrgreen:
от я сьогодні пропаном заправився по 9.5грн літр
порахуй витрату по трасі для типу лайноса в 6-7л на 100км.
і побачиш що альтернативи власній машині немає...

Васенька, я надеюсь, ты свою кандидатуру на эти выборы выставил? Это шанс, который дается раз в 5 лет. Тем более народ требует новые лица.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:05

  airmax78 написав:
  Васенька написав:Frant франт! маршрутки та громадський транспорт для лохів :mrgreen:
от я сьогодні пропаном заправився по 9.5грн літр
порахуй витрату по трасі для типу лайноса в 6-7л на 100км.
і побачиш що альтернативи власній машині немає...

Васенька, я надеюсь, ты свою кандидатуру на эти выборы выставил? Это шанс, который дается раз в 5 лет. Тем более народ требует новые лица.

а де ти максік бачив "вибори"???
звичайний цирк для бидломаси...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:06

vhata
жесть, зачем людей дергать? Ваше время денег стоит?


Жесть - это ваше сообщение. Вы, когда хотите квартиру купить, сразу берете деньги, смотрите первый попавшийся вариант и покупаете? Или прицениваетесь заранее и копите? Я рад, если ваших доходов хватает, чтобы с получки купить квартиру, но у меня ситуация немного другая.

Еще момент: я где-то писал, что услуга должна быть бесплатной? Насколько я знаю, у любого риэлтора есть объекты, которые он еще не видел, но хотел бы глянуть. Что мешает ему поехать со мной, потратив на 2-3 объекта пару часов, с оплатой такси за мой счет и небольшой "благодарностью"? Если вы не знаете, что так бывает, то я умываю руки.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:08

  Frant написав:
  Васенька написав:Frant франт! маршрутки та громадський транспорт для лохів :mrgreen:
от я сьогодні пропаном заправився по 9.5грн літр
порахуй витрату по трасі для типу лайноса в 6-7л на 100км.
і побачиш що альтернативи власній машині немає...

В Стокгольмі парковка в місті - 7 євро за годину.

Тому дороги порожні)))) всі на велосипедах їздять)))
Менше вбиваються, і повітря чистіше

ти трошки запутався прохвесор.
в нас гандурас-україна - одна з найбідніших країн в світі :mrgreen:
де ти ще бачив житло в пару годин від столиці по 500-1000баксов???
це з документами, світлом, водою, опаленням та землею...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:09

  Сержик написав:vhata Что мешает ему поехать со мной, потратив на 2-3 объекта пару часов, с оплатой такси за мой счет и небольшой "благодарностью"? Если вы не знаете, что так бывает, то я умываю руки.
Это сколько?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:15

  vhata написав:
  Сержик написав:Господа, можете посоветовать в ЛС толковых риэлторов или агентства? Задача - подобрать пару вариантов на вторичке и в скором времени посмотреть. Сразу говорю - это пока чисто "для прицениться", вероятность сделки равна нулю. Но, конечно, когда возникнет желание купить, то я, разумеется, обращусь туда же.
жесть, зачем людей дергать? Ваше время денег стоит?

Из за таких туристов передал продажу риелтору. За*бался водить экскурсии
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:19

Frant ось в якій країні світу можна за 1000 баксов купить жилу хатинку в годині від столиці? https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-pirya ... D75Yn.html з хорошим транспортним сполученням :twisted:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:19

  Yuri_T написав:
  hume написав:Рушатся не так, но ямы уже есть

до Борисполя проехал и обратно.
местами метровые в ширину.

В обе стороны :D

На мосту патона тоже, но чуть меньше, пока
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:20

hume а от трасса Київ-Харків, від Лубен до Борисполя, в ідеальному стані 8)
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:27

  airmax78 написав:Т.е. даже в среднесрочной перспективе, альтернативы ЦО нет. А вы своими действиями способствуете тому, чтобы вся инфраструктура ЦО прекратила свое существование. И что дальше?

Субсидии + цо гремучая смесь.
Писала уже про многострадальный объект - цо, счетчик тепла на дом, этажом выше народ на субсидиях (очень не бедный).
Температура в офисе под тридцать, народ в футболках ходит, окна приоткрывают..., сосульки на доме под 2метра... Прикрутить не можем - те, кто на субсидиях любят тепленько. И за весь "праздник жизни" плачУ я, с моими арендаторами.
Макс, Вам задам, Вас же вопрос - "И что дальше?"
осторожно, пишу из провинции
vhata
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