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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:27
airmax78 написав:
Т.е. даже в среднесрочной перспективе, альтернативы ЦО нет. А вы своими действиями способствуете тому, чтобы вся инфраструктура ЦО прекратила свое существование. И что дальше?
Субсидии + цо гремучая смесь.
Писала уже про многострадальный объект - цо, счетчик тепла на дом, этажом выше народ на субсидиях (очень не бедный).
Температура в офисе под тридцать, народ в футболках ходит, окна приоткрывают..., сосульки на доме под 2метра... Прикрутить не можем - те, кто на субсидиях любят тепленько. И за весь "праздник жизни" плачУ я, с моими арендаторами.
Макс, Вам задам, Вас же вопрос - "И что дальше?"
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:32
airmax78 написав:
народ требует новые лица.
а прутся туда в основном старые з@дницы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:43
vhata написав:
Прикрутить не можем - те, кто на субсидиях любят тепленько
Зачем Вы обманываете? Есть возможность прикрутить? Есть реально тот вентиль , которым можно уменьшить подачу теплоносителя?
Если нет и никто ставить не хочет. не может, ставьте счётчики тепла на вашу вертикальную разводку и покажите всем палец. Какой? на Ваш выбор
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:47
Serg-ik написав:
Зачем Вы обманываете? Есть возможность прикрутить? Есть реально тот вентиль , которым можно уменьшить подачу теплоносителя?
Домовой вентиль?
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kyk
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:50
Serg-ik написав:
Зачем Вы обманываете? Есть возможность прикрутить? Есть реально тот вентиль , которым можно уменьшить подачу теплоносителя?
Если нет и никто ставить не хочет. не может, ставьте счётчики тепла на вашу вертикальную разводку и покажите всем палец. Какой? на Ваш выбор
- вентиль есть, что бы прикрутить надо иметь железные, нет, титановые нервы и быть готовым, что к полуночи, в телефоне, ты услышишь истеричный визг соседки - моя бабушка замерзает! (это типа у них не +26, а +22). На сейчас, мои деньги стоят меньше, чем нервы.
- имею больше одного официальных ответа теплоэнерго, что установка инд счетчика НЕВОЗМОЖНА.
- отключится НЕВОЗМОЖНО! по законодательству. С весны, спасибо Кингу за совет, попробую спрыгнуть, но очень маловероятно.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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