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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:27

  airmax78 написав:Т.е. даже в среднесрочной перспективе, альтернативы ЦО нет. А вы своими действиями способствуете тому, чтобы вся инфраструктура ЦО прекратила свое существование. И что дальше?

Субсидии + цо гремучая смесь.
Писала уже про многострадальный объект - цо, счетчик тепла на дом, этажом выше народ на субсидиях (очень не бедный).
Температура в офисе под тридцать, народ в футболках ходит, окна приоткрывают..., сосульки на доме под 2метра... Прикрутить не можем - те, кто на субсидиях любят тепленько. И за весь "праздник жизни" плачУ я, с моими арендаторами.
Макс, Вам задам, Вас же вопрос - "И что дальше?"
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:народ требует новые лица.

а прутся туда в основном старые з@дницы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:Прикрутить не можем - те, кто на субсидиях любят тепленько

Зачем Вы обманываете? Есть возможность прикрутить? Есть реально тот вентиль , которым можно уменьшить подачу теплоносителя?
Если нет и никто ставить не хочет. не может, ставьте счётчики тепла на вашу вертикальную разводку и покажите всем палец. Какой? на Ваш выбор
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Зачем Вы обманываете? Есть возможность прикрутить? Есть реально тот вентиль , которым можно уменьшить подачу теплоносителя?

Домовой вентиль?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Зачем Вы обманываете? Есть возможность прикрутить? Есть реально тот вентиль , которым можно уменьшить подачу теплоносителя?
Если нет и никто ставить не хочет. не может, ставьте счётчики тепла на вашу вертикальную разводку и покажите всем палец. Какой? на Ваш выбор

- вентиль есть, что бы прикрутить надо иметь железные, нет, титановые нервы и быть готовым, что к полуночи, в телефоне, ты услышишь истеричный визг соседки - моя бабушка замерзает! (это типа у них не +26, а +22). На сейчас, мои деньги стоят меньше, чем нервы.
- имею больше одного официальных ответа теплоэнерго, что установка инд счетчика НЕВОЗМОЖНА.
- отключится НЕВОЗМОЖНО! по законодательству. С весны, спасибо Кингу за совет, попробую спрыгнуть, но очень маловероятно.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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