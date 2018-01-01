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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:27
airmax78 написав:
Потому что их 0.000% от всех. Пусть защищают себя сами.
Вот из таких "мелочей" когда их становится слишком много самый активный и думающий контингент начинает заводить трактор
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_Mykola_
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:28
airmax78 написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав:
Т.е. отапливать предлагаете только ночью. В 7 утра все отопление вырубили и ждем 23. Много у нас объектов, которые в таком режиме могут работать, у многих есть техническая возможность? У нас действительно такое гигантское ночное перепроизводство, что хватит всем?
Кстати, тут у нас потихоньку надвигается эра электромобилей. Расчет, в основном, тоже на зарядку ночью. Понимаю, что пока это капля в море. Но это пока.
Макс, не поверите, разница между максимум и минимумом составляет десятки ГИГАВАТОВ. И для оборудования электростанций это режимы которые гробят оборудование и уменьшают его КПД....
У этой проблемы есть очень изящные решения на уровне генерирующих мощностей, которые во всю реализуются в развитых странах. Если бы ночное перепроизводство было глобальной проблемой для наших энергетиков - они бы пошевелились.
Немає жодного надлишку електроенергії в Україні!
То все рожевоокулярні видумки.
Як і 100%-ве опалення КРЖН за рахунок електроенергії.
Це банально невигідно, ККД системи низький.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:29
airmax78 написав:
У этой проблемы есть очень изящные решения на уровне генерирующих мощностей, которые во всю реализуются в развитых странах. Если бы ночное перепроизводство было глобальной проблемой для наших энергетиков - они бы пошевелились.
Макс, почитайте проблематику регулирования мощности в пределах объединенной энергосистемы и что такое регулирование суточного графика нагрузки, и еще контрольный в голову, маневренные возможности блоков ТЭС, ТЭЦ и АЭС.
И сколько стоит реконструкция одного энергоблока чтобы увеличить его маневренность на 10-20%...
А еще сколько стоит пуск-остановк одного энергоблока 300 МВт.
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_Mykola_
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:32
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
У этой проблемы есть очень изящные решения на уровне генерирующих мощностей, которые во всю реализуются в развитых странах. Если бы ночное перепроизводство было глобальной проблемой для наших энергетиков - они бы пошевелились.
Макс, почитайте проблематику регулирования мощности в пределах объединенной энергосистемы и что такое регулирование суточного графика нагрузки, и еще контрольный в голову, маневренные возможности блоков ТЭС, ТЭЦ и АЭС.
И сколько стоит реконструкция одного энергоблока чтобы увеличить его маневренность на 10-20%...
ГЭС забыли
И еще надо смотреть сколько вырабатывало АЭС в разные годы
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:32
Frant написав:
То все рожевоокулярні видумки.
Як і 100%-ве опалення КРЖН за рахунок електроенергії.
Це банально невигідно, ККД системи низький.
КПД как раз высокий, потому что нет 30-40% теплопотерь с теплосетях.
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_Mykola_
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:33
Frant написав:
Немає жодного надлишку електроенергії в Україні!
То все рожевоокулярні видумки.
Як і 100%-ве опалення КРЖН за рахунок електроенергії.
Це банально невигідно, ККД системи низький.
Я Вас расстрою, КПД электрообогревателя практически 100%
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Mazay256
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:35
zzzzzz написав:
ГЭС забыли
И еще надо смотреть сколько вырабатывало АЭС в разные годы
ГЭС изначально запроектированы именно на регулирование, в последнюю десятилетку добавились ГАЭС, на которых электроэнергия в РАЗЫ выше по стоимости. И их построили ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для того чтобы регулировать график, из-за увеличения выработки на АЭС в связи с достройкой новых блоков на Ровенской и Хмельницкой АЭС.
И по ГЭС есть ограничение на минимальный пропуск воды, особенно это заметно в период паводка, что еще обрезает диаппазон регулирования.
Но похоже эта проблематика в гонке за баблом тепловиков и газовиков, вообще никого не волнует.
И то что нас еще ни разу не накрыл развал и деление на части энергоостровов это чисто заслуга профессионализма и железной руки диспетчеров ОЭС из укрэнерго и энергосистем, но и это скоро изменится, т.к. младореформаторы из рошена уже и туда добрались.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 06 лют, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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_Mykola_
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:41
_Mykola_ написав: zzzzzz написав:
ГЭС забыли
И еще надо смотреть сколько вырабатывало АЭС в разные годы
ГЭС изначально запроектированы именно на регулирование, в последнюю десятилетку добавились ГАЭС, на которых электроэнергия в РАЗЫ выше по стоимости. И их построили ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для того чтобы регулировать график, из-за увеличения выработки на АЭС в связи с достройкой новых блоков на Ровенской и Хмельницкой АЭС.
Да вообщем-то и не спорю. Думаю здесь мало кто в курсе как всю энергосистему поставили раком ради ТЭС Ахметова и что твориться с тарифными ставками в энергогенерации.
А еще отдельный "привет" всяким СЭС и ВЭС с их тарифами по 15 евроцентов за кВт
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:42
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
У этой проблемы есть очень изящные решения на уровне генерирующих мощностей, которые во всю реализуются в развитых странах. Если бы ночное перепроизводство было глобальной проблемой для наших энергетиков - они бы пошевелились.
Макс, почитайте проблематику регулирования мощности в пределах объединенной энергосистемы и что такое регулирование суточного графика нагрузки, и еще контрольный в голову, маневренные возможности блоков ТЭС, ТЭЦ и АЭС.
И сколько стоит реконструкция одного энергоблока чтобы увеличить его маневренность на 10-20%...
А еще сколько стоит пуск-остановк одного энергоблока 300 МВт.
Вы не забыли в какой связи поднялся вопрос? Можно ли дружно перейти на отопление электричеством по схеме: ночью греемся, утром все отключаем. Чтобы забить на ЦО и пусть себе эта система потихонечку сдохнет - нам она не нужна.
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airmax78
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:44
airmax78 написав:
Вы не забыли в какой связи поднялся вопрос? Можно ли дружно перейти на отопление электричеством по схеме: ночью греемся, утром все отключаем. Чтобы забить на ЦО и пусть себе эта система потихонечку сдохнет - нам она не нужна.
Можно перейти, и это будет стоить в РАЗЫ МЕНЬШЕ чем реконструкция существующих теплосетей.
Из последних что видел, за последние 5 лет по Оболони протягивали подземные кабеля для соединения в единую сеть трансформаторных подстанций, что резко увеличило надежность и их мощность.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 06 лют, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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_Mykola_
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