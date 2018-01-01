Додано: Сер 06 лют, 2019 17:35

zzzzzz написав: ГЭС забыли

И еще надо смотреть сколько вырабатывало АЭС в разные годы ГЭС забылиИ еще надо смотреть сколько вырабатывало АЭС в разные годы

ГЭС изначально запроектированы именно на регулирование, в последнюю десятилетку добавились ГАЭС, на которых электроэнергия в РАЗЫ выше по стоимости. И их построили ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для того чтобы регулировать график, из-за увеличения выработки на АЭС в связи с достройкой новых блоков на Ровенской и Хмельницкой АЭС.И по ГЭС есть ограничение на минимальный пропуск воды, особенно это заметно в период паводка, что еще обрезает диаппазон регулирования.Но похоже эта проблематика в гонке за баблом тепловиков и газовиков, вообще никого не волнует.И то что нас еще ни разу не накрыл развал и деление на части энергоостровов это чисто заслуга профессионализма и железной руки диспетчеров ОЭС из укрэнерго и энергосистем, но и это скоро изменится, т.к. младореформаторы из рошена уже и туда добрались.