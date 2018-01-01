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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45
airmax78 написав:
Если большинство - "субсидианты безмозглые" - продавать и валить из такого дома однозначно.
это единственный здравый выход, но я владею им больше полутора десятилетий.
И вынуждена буду с ним расстаться, только потому, что ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ в стране сделана через ж..у. Какой то баран придумал ротердам плюс, другой баран посадил в клетку теплоэнерго всех, кто хочет и может ВЫРВАТЬСЯ, и плюс заставил платить за себя и борзого держателя субсидий.
пост риторический, просто крик души (
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Вы не забыли в какой связи поднялся вопрос? Можно ли дружно перейти на отопление электричеством по схеме: ночью греемся, утром все отключаем. Чтобы забить на ЦО и пусть себе эта система потихонечку сдохнет - нам она не нужна.
Можно перейти, и это будет стоить в РАЗЫ МЕНЬШЕ чем реконструкция существующих теплосетей.
Макс можно , тарифы на эл.энергию для ТЭС и АЭС отличаются в ШЕСТЬ РАЗ
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:46
Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить
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alfredhaos
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:48
alfredhaos написав:
Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить
А бойлер греть? Горячая вода получается на 50% дешевле чем от ЦО.
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?
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_Mykola_
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:50
_Mykola_ написав: alfredhaos написав:
Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить
А бойлер греть?
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?
Так это и сейчас все делают, у кого хоть мозги немного работают. А делать эл. отопление только ночью - это себя не любить.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:53
alfredhaos написав: _Mykola_ написав: alfredhaos написав:
Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить
А бойлер греть?
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?
Так это и сейчас все делают, у кого хоть мозги немного работают. А делать эл. отопление только ночью - это себя не любить.
А никто вам не запрещает делать днем отопление. Делайте его, только на минимуме 10-15%
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:07
airmax78 написав:
Можно ли дружно перейти на отопление электричеством по схеме: ночью греемся, утром все отключаем
Закон сохранения энергии никто не отменял.
Ради нтереса включил радиатор Purmo Ventil Compact cv33, 300*800, на ночь, при температуре теплоносителя 50 градусов (около 1.5квт тепловая мощность).
А также на полную мощность 1.5квт масляный большой радиатор.
Сравнив показания теплосчетчика и электросчетчика, понял, что за месяц бесперебойной работы они одинаковое количество денег съедят. Стоимость Гкал одинаковая что для тепла, что для электрики.
Плюс электрики - немножко большая эффективность (отключать по таймеру и выбрать оптимальные вариант обогрева).
Поэтому уход от ЦО большой выгоды не даст по деньгам, если сравнивать вышеуказанные типы обогрева
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vetalok
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:26
Пару недель назад сохранял ссылку на объявление о продаже 2к сталинки от хозяина, Киев.
Сегодня посмотрел - цена выросла на 10% . Я так понимаю в связи с укреплением гривны. )
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vladimir07
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:32
vladimir07 написав:
Пару недель назад сохранял ссылку на объявление о продаже 2к сталинки от хозяина, Киев.
Сегодня посмотрел - цена выросла на 10% . Я так понимаю в связи с укреплением гривны. )
Лигично , если за две недели квартиру не купили, надо цену поднять на 10% , тогда квартиру точно купят
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:34
vladimir07 написав:
Пару недель назад сохранял ссылку на объявление о продаже 2к сталинки от хозяина, Киев.
Сегодня посмотрел - цена выросла на 10% . Я так понимаю в связи с укреплением гривны. )
Можно было бы сразу на 20 процентов поднять, ну, чтобы два раза не вставать.
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freeze
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