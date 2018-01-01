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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 408409410411>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45

  airmax78 написав:Если большинство - "субсидианты безмозглые" - продавать и валить из такого дома однозначно.

это единственный здравый выход, но я владею им больше полутора десятилетий.
И вынуждена буду с ним расстаться, только потому, что ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ в стране сделана через ж..у. Какой то баран придумал ротердам плюс, другой баран посадил в клетку теплоэнерго всех, кто хочет и может ВЫРВАТЬСЯ, и плюс заставил платить за себя и борзого держателя субсидий.
пост риторический, просто крик души (
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vhata
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:45

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Вы не забыли в какой связи поднялся вопрос? Можно ли дружно перейти на отопление электричеством по схеме: ночью греемся, утром все отключаем. Чтобы забить на ЦО и пусть себе эта система потихонечку сдохнет - нам она не нужна.

Можно перейти, и это будет стоить в РАЗЫ МЕНЬШЕ чем реконструкция существующих теплосетей.



Макс можно , тарифы на эл.энергию для ТЭС и АЭС отличаются в ШЕСТЬ РАЗ
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:48

  alfredhaos написав:Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить

А бойлер греть? Горячая вода получается на 50% дешевле чем от ЦО.
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:50

  _Mykola_ написав:
  alfredhaos написав:Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить

А бойлер греть?
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?

Так это и сейчас все делают, у кого хоть мозги немного работают. А делать эл. отопление только ночью - это себя не любить.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:53

  alfredhaos написав:
  _Mykola_ написав:
  alfredhaos написав:Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить

А бойлер греть?
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?

Так это и сейчас все делают, у кого хоть мозги немного работают. А делать эл. отопление только ночью - это себя не любить.

А никто вам не запрещает делать днем отопление. Делайте его, только на минимуме 10-15%
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Можно ли дружно перейти на отопление электричеством по схеме: ночью греемся, утром все отключаем

Закон сохранения энергии никто не отменял.
Ради нтереса включил радиатор Purmo Ventil Compact cv33, 300*800, на ночь, при температуре теплоносителя 50 градусов (около 1.5квт тепловая мощность).
А также на полную мощность 1.5квт масляный большой радиатор.
Сравнив показания теплосчетчика и электросчетчика, понял, что за месяц бесперебойной работы они одинаковое количество денег съедят. Стоимость Гкал одинаковая что для тепла, что для электрики.
Плюс электрики - немножко большая эффективность (отключать по таймеру и выбрать оптимальные вариант обогрева).
Поэтому уход от ЦО большой выгоды не даст по деньгам, если сравнивать вышеуказанные типы обогрева
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:26

Дорожай

Пару недель назад сохранял ссылку на объявление о продаже 2к сталинки от хозяина, Киев.
Сегодня посмотрел - цена выросла на 10% . Я так понимаю в связи с укреплением гривны. )
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:32

  vladimir07 написав:Пару недель назад сохранял ссылку на объявление о продаже 2к сталинки от хозяина, Киев.
Сегодня посмотрел - цена выросла на 10% . Я так понимаю в связи с укреплением гривны. )


Лигично , если за две недели квартиру не купили, надо цену поднять на 10% , тогда квартиру точно купят :lol: :lol:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:34

  vladimir07 написав:Пару недель назад сохранял ссылку на объявление о продаже 2к сталинки от хозяина, Киев.
Сегодня посмотрел - цена выросла на 10% . Я так понимаю в связи с укреплением гривны. )


Можно было бы сразу на 20 процентов поднять, ну, чтобы два раза не вставать.
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