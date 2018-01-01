Винятково в з,язку з "хотілкаии" власника.
Таких квартир в агрегаторах об,яв - повно. Вони роками висять там.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:40
Винятково в з,язку з "хотілкаии" власника.
Таких квартир в агрегаторах об,яв - повно. Вони роками висять там.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
|