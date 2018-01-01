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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:40

  vladimir07 написав:Пару недель назад сохранял ссылку на объявление о продаже 2к сталинки от хозяина, Киев.
Сегодня посмотрел - цена выросла на 10% . Я так понимаю в связи с укреплением гривны. )

Винятково в з,язку з "хотілкаии" власника.
Таких квартир в агрегаторах об,яв - повно. Вони роками висять там.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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