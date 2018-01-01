Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:40
vladimir07 написав:
Пару недель назад сохранял ссылку на объявление о продаже 2к сталинки от хозяина, Киев.
Сегодня посмотрел - цена выросла на 10% . Я так понимаю в связи с укреплением гривны. )
Винятково в з,язку з "хотілкаии" власника.
Таких квартир в агрегаторах об,яв - повно. Вони роками висять там.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:58
Yuri_T написав: hume написав:
Рушатся не так, но ямы уже есть
до Борисполя проехал и обратно.
местами метровые в ширину.
бориспольскую разве делали недавно? я про дружбы народов, телиги, воздухофлотский, куски окружной, пр. победы и т.д. там есть ямы?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:11
trololo написав:
я про дружбы народов, телиги, воздухофлотский, куски окружной, пр. победы и т.д. там есть ямы?
нет, на этих нет. первая зима пока тьфу-тьфу.
вторая зима покажет реальное качество.
часто езжу от Кар.Дач до шулявского: полтора года и всё, гаплык.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:15
Frant написав:
Винятково в з,язку з "хотілкаии" власника.
Таких квартир в агрегаторах об,яв - повно. Вони роками висять там.
Есть висят годами, но эта появилась в середине января с ценой 50к (сейчас 55к).
Просматриваю по названию улицы, вариантов обычно десятка полтора максимум, поэтому точно помню, что этого не было ранее.
vladimir07
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:20
КМДА нконец-то решилась выставить на торги первую ком.собственность. Посмотрим шо будет.
Кому Аптеку за 220 тыс грн на БВС дом 22 , 144 кв.м. фасад здания
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-02-06-000058-3
Живите своим умом!
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:23
Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Барбюса Анрі (теперішня назва – Василя Тютюнника), будинок 58/1. Нежилі приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №60) (літ. "А") загальною площею 137,4 кв.м згідно з технічним паспортом розміщуються на цокольному поверсі житлового будинку.
Цена 17 785 грн
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-02-06-000068-3
Живите своим умом!
zzzzzz
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Подякували: 5247 раз.
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2
1
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