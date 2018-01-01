RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:00

  _Mykola_ написав:
  alfredhaos написав:Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить

А бойлер греть? Горячая вода получается на 50% дешевле чем от ЦО.
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?


Точно вполовину? Это с покупкой, установкой и регулярным обслуживанием?
vano80
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:01

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:По старой памяти постучался сегодня в ОП Тетриса. Там шок и трепет. Озвучивать не буду, т.к. все равно никому не интересно.


Да мы поняли, стояла огромная очередь все разметают :mrgreen:

Не, по таким ценам очередей не бывает.
airmax78
 
Повідомлень: 27877
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:03

Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" загальною площею 74,8 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 38
Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Предславинська, будинок 38. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" розміщені на цокольному поверсі житлового будинку.


45,6 тыс.грн

https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000071-3
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30855
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3038 раз.
Подякували: 5247 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:03

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:По старой памяти постучался сегодня в ОП Тетриса. Там шок и трепет. Озвучивать не буду, т.к. все равно никому не интересно.


Да мы поняли, стояла огромная очередь все разметают :mrgreen:

Не, по таким ценам очередей не бывает.



Так объясни популярно
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30855
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3038 раз.
Подякували: 5247 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:05

  airmax78 написав:По старой памяти постучался сегодня в ОП Тетриса. Там шок и трепет. Озвучивать не буду, т.к. все равно никому не интересно.

Там задрожали,что опять он? Из чёрного списка тошнотный диджей(с),с одними и те же ми вопросами???))))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10267
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:05

zzzzzz Там нечего объяснять. Видовые в домах, которые сдадут не ранее чем через год, вне зависимости от площади, пробили ценник в 3куе за метр.
airmax78
 
Повідомлень: 27877
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:10

  airmax78 написав:zzzzzz Там нечего объяснять. Видовые в домах, которые сдадут не ранее чем через год, вне зависимости от площади, пробили ценник в 3куе за метр.

Вниз? Мы не следим просто за таким непотрибом)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10267
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:10

  airmax78 написав:zzzzzz Там нечего объяснять. Видовые в домах, которые сдадут не ранее чем через год, вне зависимости от площади, пробили ценник в 3куе за метр.

Ну флаг им в руки, ГПУ сейчас уголовные дела шлепает шо немые, торговля идет аж гай шумить
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30855
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3038 раз.
Подякували: 5247 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:57

  zzzzzz написав:
Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" загальною площею 74,8 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 38
Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Предславинська, будинок 38. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" розміщені на цокольному поверсі житлового будинку.


45,6 тыс.грн

https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000071-3

та хватит уже зужжжжжать
шнуруй кеды беги покупать, потом макнеш нас тут всех... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10218
З нами з: 05.06.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:03

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:zzzzzz Там нечего объяснять. Видовые в домах, которые сдадут не ранее чем через год, вне зависимости от площади, пробили ценник в 3куе за метр.

Ну флаг им в руки, ГПУ сейчас уголовные дела шлепает шо немые, торговля идет аж гай шумить

Сам негодую. Первую башню готовой продавали дешевле.
airmax78
 
Повідомлень: 27877
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3089 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 409410411412
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1304, 1305, 1306
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13057 2237150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 11:22
Vadim V
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 1247
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6142
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.