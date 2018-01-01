Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:00
_Mykola_ написав: alfredhaos написав:
Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить
А бойлер греть? Горячая вода получается на 50% дешевле чем от ЦО.
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?
Точно вполовину? Это с покупкой, установкой и регулярным обслуживанием?
vano80
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:01
zzzzzz написав: airmax78 написав:
По старой памяти постучался сегодня в ОП Тетриса. Там шок и трепет. Озвучивать не буду, т.к. все равно никому не интересно.
Да мы поняли, стояла огромная очередь все разметают
Не, по таким ценам очередей не бывает.
airmax78
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:03
Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" загальною площею 74,8 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 38
Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Предславинська, будинок 38. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" розміщені на цокольному поверсі житлового будинку.
45,6 тыс.грн
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000071-3
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:03
airmax78 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
По старой памяти постучался сегодня в ОП Тетриса. Там шок и трепет. Озвучивать не буду, т.к. все равно никому не интересно.
Да мы поняли, стояла огромная очередь все разметают
Не, по таким ценам очередей не бывает.
Так объясни популярно
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:05
zzzzzz Там нечего объяснять. Видовые в домах, которые сдадут не ранее чем через год, вне зависимости от площади, пробили ценник в 3куе за метр.
airmax78
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:10
airmax78 написав: zzzzzz
Там нечего объяснять. Видовые в домах, которые сдадут не ранее чем через год, вне зависимости от площади,
пробили
ценник в 3куе за метр.
Вниз? Мы не следим просто за таким непотрибом)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:10
airmax78 написав: zzzzzz
Там нечего объяснять. Видовые в домах, которые сдадут не ранее чем через год, вне зависимости от площади, пробили ценник в 3куе за метр.
Ну флаг им в руки, ГПУ сейчас уголовные дела шлепает шо немые, торговля идет аж гай шумить
Живите своим умом!
zzzzzz
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1
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:57
zzzzzz написав:
Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" загальною площею 74,8 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 38
Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Предславинська, будинок 38. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" розміщені на цокольному поверсі житлового будинку.
45,6 тыс.грн
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000071-3
та хватит уже зужжжжжать
шнуруй кеды беги покупать, потом макнеш нас тут всех...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:03
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz
Там нечего объяснять. Видовые в домах, которые сдадут не ранее чем через год, вне зависимости от площади, пробили ценник в 3куе за метр.
Ну флаг им в руки, ГПУ сейчас уголовные дела шлепает шо немые, торговля идет аж гай шумить
Сам негодую. Первую башню готовой продавали дешевле.
airmax78
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:21
airmax78 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz
Там нечего объяснять. Видовые в домах, которые сдадут не ранее чем через год, вне зависимости от площади, пробили ценник в 3куе за метр.
Ну флаг им в руки, ГПУ сейчас уголовные дела шлепает шо немые, торговля идет аж гай шумить
Сам негодую. Первую башню готовой продавали дешевле.
"дешевеет однако..."(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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