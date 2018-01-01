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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:23

  vano80 написав:
  _Mykola_ написав:
  alfredhaos написав:Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить

А бойлер греть? Горячая вода получается на 50% дешевле чем от ЦО.
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?


Точно вполовину? Это с покупкой, установкой и регулярным обслуживанием?

ваня, подскажите что в бойлере нужно РЕГУЛЯРНО ОБСЛУЖИВАТЬ?
будет очень познавательно, Я весь внимания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:17

  Прохожий написав:ваня, подскажите что в бойлере нужно РЕГУЛЯРНО ОБСЛУЖИВАТЬ?
будет очень познавательно, Я весь внимания...

От перейдете с привычного мытья в тазике с чайничком к полноценному прийому ванны - узнаете :mrgreen:
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