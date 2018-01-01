vano80 написав:
Точно вполовину? Это с покупкой, установкой и регулярным обслуживанием?
ваня, подскажите что в бойлере нужно РЕГУЛЯРНО ОБСЛУЖИВАТЬ?
будет очень познавательно, Я весь внимания...
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:23
ваня, подскажите что в бойлере нужно РЕГУЛЯРНО ОБСЛУЖИВАТЬ?
будет очень познавательно, Я весь внимания...
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:51
Прохожий Регулярно, это значит раз в год чистить бак и менять магниевый анод.
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:17
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