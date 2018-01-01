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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:23
vano80 написав: _Mykola_ написав: alfredhaos написав:
Спать в жаркой среде не очень удобно, а днем не очень удобно в холоде жить
А бойлер греть? Горячая вода получается на 50% дешевле чем от ЦО.
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?
Точно вполовину? Это с покупкой, установкой и регулярным обслуживанием?
ваня, подскажите что в бойлере нужно РЕГУЛЯРНО ОБСЛУЖИВАТЬ?
будет очень познавательно, Я весь внимания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:51
Прохожий
Регулярно, это значит раз в год чистить бак и менять магниевый анод.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:17
Прохожий написав:
ваня, подскажите что в бойлере нужно РЕГУЛЯРНО ОБСЛУЖИВАТЬ?
будет очень познавательно, Я весь внимания...
От перейдете с привычного мытья в тазике с чайничком к полноценному прийому ванны - узнаете
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Додано: Сер 06 лют, 2019 23:46
airmax78 написав:У этой проблемы есть очень изящные решения на уровне генерирующих мощностей
, которые во всю реализуются в развитых странах. Если бы ночное перепроизводство было глобальной проблемой для наших энергетиков - они бы пошевелились.
26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС, было опробовано "изящное" решение связанное с маневрированием ядерного реактора.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:32
UA написав: airmax78 написав:У этой проблемы есть очень изящные решения на уровне генерирующих мощностей
, которые во всю реализуются в развитых странах. Если бы ночное перепроизводство было глобальной проблемой для наших энергетиков - они бы пошевелились.
26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС, было опробовано "изящное" решение связанное с маневрированием ядерного реактора.
Тогда они просто тренировались. Сейчас уже научились.
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airmax78
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:15
бомбер рисует рист!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:35
Оранжевый-хит сезона написав:
бомбер рисует рист!
Вот это - ДА . Неужто на этот рынок не повлияли громадные платежи за квартиры ?
Что должно произойти такое фантастическое , чтобы цены пошли в низ ?
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moldashavanin
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:45
moldashavanin написав: Оранжевый-хит сезона написав:
бомбер рисует рист!
Вот это - ДА . Неужто на этот рынок не повлияли громадные платежи за квартиры ?
Что должно произойти такое фантастическое , чтобы цены пошли в низ ?
как обычно рист курса доллара
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Оранжевый-хит сезона
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