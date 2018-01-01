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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:51

Прохожий Регулярно, это значит раз в год чистить бак и менять магниевый анод. :mrgreen:
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:17

  Прохожий написав:ваня, подскажите что в бойлере нужно РЕГУЛЯРНО ОБСЛУЖИВАТЬ?
будет очень познавательно, Я весь внимания...

От перейдете с привычного мытья в тазике с чайничком к полноценному прийому ванны - узнаете :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:46

  airmax78 написав:У этой проблемы есть очень изящные решения на уровне генерирующих мощностей, которые во всю реализуются в развитых странах. Если бы ночное перепроизводство было глобальной проблемой для наших энергетиков - они бы пошевелились.

26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС, было опробовано "изящное" решение связанное с маневрированием ядерного реактора.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:32

  UA написав:
  airmax78 написав:У этой проблемы есть очень изящные решения на уровне генерирующих мощностей, которые во всю реализуются в развитых странах. Если бы ночное перепроизводство было глобальной проблемой для наших энергетиков - они бы пошевелились.

26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС, было опробовано "изящное" решение связанное с маневрированием ядерного реактора.

Тогда они просто тренировались. Сейчас уже научились.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бомбер рисует рист!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:35

  Оранжевый-хит сезона написав:бомбер рисует рист!


Вот это - ДА . Неужто на этот рынок не повлияли громадные платежи за квартиры ?
Что должно произойти такое фантастическое , чтобы цены пошли в низ ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:45

  moldashavanin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:бомбер рисует рист!


Вот это - ДА . Неужто на этот рынок не повлияли громадные платежи за квартиры ?
Что должно произойти такое фантастическое , чтобы цены пошли в низ ?

как обычно рист курса доллара
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 07:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
  moldashavanin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:бомбер рисует рист!


Вот это - ДА . Неужто на этот рынок не повлияли громадные платежи за квартиры ?
Что должно произойти такое фантастическое , чтобы цены пошли в низ ?

как обычно рист курса доллара

Також негативна демографія і бідність укро-населення.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 07:43

  moldashavanin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:бомбер рисует рист!


Вот это - ДА . Неужто на этот рынок не повлияли громадные платежи за квартиры ?
Что должно произойти такое фантастическое , чтобы цены пошли в низ ?

Посмотри на ютрубе ролики и репортажи с Даунецка начиная с марта 2014го года. И особенно майские. Там теперь пентхаус, даже "нэушкоджэный" своими пьяными Гивями, можно с пшонкоремонтом купить по цене метра как барак 30х в бердичеве.
Попробуй сперва такое решение у себя в Тирасполе и Бендерах, а потом практикуй там где хочешь забетонироваться.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:17

Загуділи в полі трактори.
За кермом - орли-фейслесарі!
Їдуть збирати урожай -
Велетенський з 2004 року Кржн "дорожай"!!!


Якщо серйозно.
Рівень цін Кржн в 2019 зразка 2004 свідчить, що економіка і зарплати тут - на рівні плінтуса.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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