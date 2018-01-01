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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 413414415416>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:44

  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?
а низзя! Если во всем доме в 23-00 включат стиралку\сушилку\посудомойку, весь дом будет гудеть и люди не выспятся.
Если не ошибаюсь, в Канаде нельзя иметь стиралку в квартире, все ходят стирать на первый этаж, в общественной прачечной

В Штатах для этого даже ездят на плазы, сжимая квотеры в потном кулачке.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:46

  Nikita1000 написав:Прохожий Регулярно, это значит раз в год чистить бак и менять магниевый анод. :mrgreen:

Чистка бака стоит минимум 500, а то и 600. Заплатить 15% 20% того, что через 7-10 лет всё равно поменяешь, ну хз.

Недавно у родственников менял мастер бойлер. Говорит, что через год я прийду, они удивлённо спрашивают зачем?!? Ну мастер стандартно заряжает, что так мол и так вано с никитой сказали обслуживать раз в год, а ваш старый совсем забился, поэтому и меняем. Родственники посмотрели на него и сообщили преудивительный факт, оказывается бойлер они повесили с покупкой квартиры в 2001 году. Провисел он 17 лет. :D но я бы всё таки раз в 7 лет менял бы его.
Востаннє редагувалось hume в Чет 07 лют, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nikita1000 написав:2-х ком хрущ, средний ремонт, на набережной.Это центр Донецка - 25т.дол
2-х комн хрущ, под ремоет, бул Шевченко Почти центр -17т.дол.
2-х ком сталинка ,под ремонт, на Университетской(самый центр),верхний этаж.- 18т.дол.
3-х комн.9 этажная панелька, под ремонт,Цирк(центр) -25т.дол.
У меня сложилось впечатление, что каждый третий риэлтор в Киеве с Донецка. ￼ :mrgreen:
Спросил, Кто покупает. Ответила, что люди с периферии перебираются в Донецк.Раньше они себе не могли позволить, а сейчас есть шанс. :mrgreen:


Не може бути в окупованому Донецьку київських цін на нерухомість!!!
То "хотєлки" власників.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:50

  fasser написав:
  Serg-ik написав:а низзя! Если во всем доме в 23-00 включат стиралку\сушилку\посудомойку, весь дом будет гудеть и люди не выспятся.

Посудомойка/сушилка еле слышна уже в соседней комнате в пределах одной квартиры. Стиралка аналогично при закрытой (хорошей) двери.
пс. По своему опыту, почти половину потребления можно сделать ночным.

Регулярно в изумрудном слышал стиралку соседей снизу, но они ее вынесли в коридор.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:50

Прочитав Форум новобудови на доміку.

Люди обурюються що забудовник відмовився їм замість стандартного вікна (аля 80 см від підлоги) встановити вікна до підлоги, адже у них квартира на високому поверсі і хочеться дивитися на панораму.

І клянуть на чому світ стоїть державу, забудовника і розказують що тре заводити трактор...

Проте вільнолюдина перестає нею бути як тільки перетинає митницю сусідньої держави...
Може пороблено і задавнено? Люди, що з нами не так?
Востаннє редагувалось Первый в Чет 07 лют, 2019 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:53

  Frant написав:[

Не може бути в окупованому Донецьку київських цін на нерухомість!!!
То "хотєлки" власників.

Какие нах киевские, опять сливу заливаешь с утра?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:57

  hume написав:
  Frant написав:[

Не може бути в окупованому Донецьку київських цін на нерухомість!!!
То "хотєлки" власників.

Какие нах киевские, опять сливу заливаешь с утра?

Уважно дивись на цифри - то фактично київські ціни:
  Nikita1000 написав:2-х ком хрущ, средний ремонт, на набережной.Это центр Донецка - 25т.дол
2-х комн хрущ, под ремоет, бул Шевченко Почти центр -17т.дол.
2-х ком сталинка ,под ремонт, на Университетской(самый центр),верхний этаж.- 18т.дол.
3-х комн.9 этажная панелька, под ремонт,Цирк(центр) -25т.дол.
:mrgreen:
Якщо то правда, то воістину пора рожевоокулярникам заводити трактори!!!

Загуділи в полі трактори.
За кермом - орли-фейслесарі!
Їдуть збирати урожай -
На КРЖН велетенський з 2004 року "дорожай"!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:07

  hume написав:
  Nikita1000 написав:Прохожий Регулярно, это значит раз в год чистить бак и менять магниевый анод. :mrgreen:

Чистка бака стоит минимум 500, а то и 600. Заплатить 15% 20% того, что через 7-10 лет всё равно поменяешь, ну хз.

Недавно у родственников менял мастер бойлер. Говорит, что через год я прийду, они удивлённо спрашивают зачем?!? Ну мастер стандартно заряжает, что так мол и так вано с никитой сказали обслуживать раз в год, а ваш старый совсем забился, поэтому и меняем. Родственники посмотрели на него и сообщили преудивительный факт, оказывается бойлер они повесили с покупкой квартиры в 2001 году. Провисел он 17 лет. :D но я бы всё таки раз в 7 лет менял бы его.

Недавно решил обслужить свой Электролюкс после 6летнего использования.
Открыли, анод съеден на 50-60%, короче анод все таки поменял ведь уже открыли.
Как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:На КРЖН велетенський з 2004 року "дорожай"!!!

самое интересное что квартиры купленные под аренду в 2004м уже по 2му кругу себя отбивают :)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:28

  Прохожий написав:
  Frant написав:На КРЖН велетенський з 2004 року "дорожай"!!!

самое интересное что квартиры купленные под аренду в 2004м уже по 2му кругу себя отбивают :)

А ті, що куплені в 2007-2014 - по якому кругу?
По третьому??? :mrgreen:
Чи четвертому))) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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