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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:44
Serg-ik написав: _Mykola_ написав:
А стиралку\сушилку\посудомойку на ночной режим?
а низзя! Если во всем доме в 23-00 включат стиралку\сушилку\посудомойку, весь дом будет гудеть и люди не выспятся.
Если не ошибаюсь, в Канаде нельзя иметь стиралку в квартире, все ходят стирать на первый этаж, в общественной прачечной
В Штатах для этого даже ездят на плазы, сжимая квотеры в потном кулачке.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Чет 07 лют, 2019 09:46
Nikita1000 написав:Прохожий
Регулярно, это значит раз в год чистить бак и менять магниевый анод.
Чистка бака стоит минимум 500, а то и 600. Заплатить 15% 20% того, что через 7-10 лет всё равно поменяешь, ну хз.
Недавно у родственников менял мастер бойлер. Говорит, что через год я прийду, они удивлённо спрашивают зачем?!? Ну мастер стандартно заряжает, что так мол и так вано с никитой сказали обслуживать раз в год, а ваш старый совсем забился, поэтому и меняем. Родственники посмотрели на него и сообщили преудивительный факт, оказывается бойлер они повесили с покупкой квартиры в 2001 году. Провисел он 17 лет.
но я бы всё таки раз в 7 лет менял бы его.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 07 лют, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 09:46
Nikita1000 написав:
2-х ком хрущ, средний ремонт, на набережной.Это центр Донецка - 25т.дол
2-х комн хрущ, под ремоет, бул Шевченко Почти центр -17т.дол.
2-х ком сталинка ,под ремонт, на Университетской(самый центр),верхний этаж.- 18т.дол.
3-х комн.9 этажная панелька, под ремонт,Цирк(центр) -25т.дол.
У меня сложилось впечатление, что каждый третий риэлтор в Киеве с Донецка. ￼
Спросил, Кто покупает. Ответила, что люди с периферии перебираются в Донецк.Раньше они себе не могли позволить, а сейчас есть шанс.
Не може бути в окупованому Донецьку київських цін на нерухомість!!!
То "хотєлки" власників.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 07 лют, 2019 09:50
fasser написав: Serg-ik написав:
а низзя! Если во всем доме в 23-00 включат стиралку\сушилку\посудомойку, весь дом будет гудеть и люди не выспятся.
Посудомойка/сушилка еле слышна уже в соседней комнате в пределах одной квартиры. Стиралка аналогично при закрытой (хорошей) двери.
пс. По своему опыту, почти половину потребления можно сделать ночным.
Регулярно в изумрудном слышал стиралку соседей снизу, но они ее вынесли в коридор.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 09:50
Прочитав Форум новобудови на доміку.
Люди обурюються що забудовник відмовився їм замість стандартного вікна (аля 80 см від підлоги) встановити вікна до підлоги, адже у них квартира на високому поверсі і хочеться дивитися на панораму.
І клянуть на чому світ стоїть державу, забудовника і розказують що тре заводити трактор...
Проте вільнолюдина перестає нею бути як тільки перетинає митницю сусідньої держави...
Може пороблено і задавнено? Люди, що з нами не так?
Востаннє редагувалось Первый
в Чет 07 лют, 2019 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 07 лют, 2019 09:53
Frant написав:
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Не може бути в окупованому Донецьку київських цін на нерухомість!!!
То "хотєлки" власників.
Какие нах киевские, опять сливу заливаешь с утра?
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Додано: Чет 07 лют, 2019 09:57
hume написав: Frant написав:
[
Не може бути в окупованому Донецьку київських цін на нерухомість!!!
То "хотєлки" власників.
Какие нах киевские, опять сливу заливаешь с утра?
Уважно дивись на цифри - то фактично київські ціни:
Nikita1000 написав:
2-х ком хрущ, средний ремонт, на набережной.Это центр Донецка - 25т.дол2-х комн хрущ
, под ремоет, бул Шевченко Почти центр -17т.дол.
2-х ком сталинка ,под ремонт, на Университетской(самый центр),верхний этаж.- 18т.дол.3-х комн.
9 этажная панелька, под ремонт,Цирк(центр) -25т.дол
.
Якщо то правда, то воістину пора рожевоокулярникам заводити трактори!!!
Загуділи в полі трактори.
За кермом - орли-фейслесарі!
Їдуть збирати урожай -
На КРЖН велетенський з 2004 року "дорожай"!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:07
hume написав: Nikita1000 написав:Прохожий
Регулярно, это значит раз в год чистить бак и менять магниевый анод.
Чистка бака стоит минимум 500, а то и 600. Заплатить 15% 20% того, что через 7-10 лет всё равно поменяешь, ну хз.
Недавно у родственников менял мастер бойлер. Говорит, что через год я прийду, они удивлённо спрашивают зачем?!? Ну мастер стандартно заряжает, что так мол и так вано с никитой сказали обслуживать раз в год, а ваш старый совсем забился, поэтому и меняем. Родственники посмотрели на него и сообщили преудивительный факт, оказывается бойлер они повесили с покупкой квартиры в 2001 году. Провисел он 17 лет.
но я бы всё таки раз в 7 лет менял бы его.
Недавно решил обслужить свой Электролюкс после 6летнего использования.
Открыли, анод съеден на 50-60%, короче анод все таки поменял ведь уже открыли.
Как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:16
Frant написав:
На КРЖН велетенський з 2004 року "дорожай"!!!
самое интересное что квартиры купленные под аренду в 2004м уже по 2му кругу себя отбивают
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:28
Прохожий написав: Frant написав:
На КРЖН велетенський з 2004 року "дорожай"!!!
самое интересное что квартиры купленные под аренду в 2004м уже по 2му кругу себя отбивают
А ті, що куплені в 2007-2014 - по якому кругу?
По третьому???
Чи четвертому)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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