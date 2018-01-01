Додано: Чет 07 лют, 2019 09:46

Nikita1000 написав: Прохожий Регулярно, это значит раз в год чистить бак и менять магниевый анод. Регулярно, это значит раз в год чистить бак и менять магниевый анод.

Чистка бака стоит минимум 500, а то и 600. Заплатить 15% 20% того, что через 7-10 лет всё равно поменяешь, ну хз.Недавно у родственников менял мастер бойлер. Говорит, что через год я прийду, они удивлённо спрашивают зачем?!? Ну мастер стандартно заряжает, что так мол и так вано с никитой сказали обслуживать раз в год, а ваш старый совсем забился, поэтому и меняем. Родственники посмотрели на него и сообщили преудивительный факт, оказывается бойлер они повесили с покупкой квартиры в 2001 году. Провисел он 17 лет.но я бы всё таки раз в 7 лет менял бы его.