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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:11

kingkongovets

Что думаете по поводу предстоящих аукционов от КГГА ?

1.
Аптека за 220 тыс грн на БВС дом 22 , 144 кв.м. фасад здания
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-02-06-000058-3

2.
Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Барбюса Анрі (теперішня назва – Василя Тютюнника), будинок 58/1. Нежилі приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №60) (літ. "А") загальною площею 137,4 кв.м згідно з технічним паспортом розміщуються на цокольному поверсі житлового будинку.
Цена 17 785 грн :shock:
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000068-3

3.
Нежилі приміщення з №1 по №33 (групи приміщень №127) (в літ.А') загальною площею 322,3 кв.м, які розташовані за адресою: м.Київ, вулиця Мурашка Миколи, будинок 4/2
Об'єкт розташований в Шевченківському районі м. Києва на вулиці Мурашка Миколи, будинок 4/2. Нежилі приміщення загальною площею 322,3 кв.м розміщені на першому та в підвальному поверхах нежилого будинку (перший поверх: нежилі приміщення з №1 по №20 - 210,6 кв.м, підвальний поверх нежилі приміщення з №22 по №33 - 111,7 кв.м). Об'єкт відключено від зовнішніх комунікацій (електро-, тепло-, водопостачання).
803 тыс грн
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000041-3

4.
Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" загальною площею 74,8 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 38
Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Предславинська, будинок 38. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" розміщені на цокольному поверсі житлового будинку.
45,6 тыс.грн
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000071-3
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:На Оболони обустроят парк «Почайна»

я правильно понимаю, что это промзона? Для жителей Рыбальского?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:15

  kingkongovets написав:Кращі забудовники Києва. Правдивий рейтинг!

https://medium.com/@havand/%D0%BA%D1%80 ... d86085f1bc

Объективно только про КАН, отчасти про Столицу. Но, даже про КАН объективно только по последним проектам. В Парковом Мисти (да и в КТ) они накосячили будь здоров.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:На Оболони обустроят парк «Почайна»

я правильно понимаю, что это промзона? Для жителей Рыбальского?


для жителей киева
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:28

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:На Оболони обустроят парк «Почайна»

я правильно понимаю, что это промзона? Для жителей Рыбальского?


для жителей киева


Для жителей Киева нужна дорога вдоль железки, разгрузить вот тот самый стояк до моста.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:31

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:[quote="4574986:kingkongovets"
На Оболони обустроят парк «Почайна»[/quote
я правильно понимаю, что это промзона? Для жителей Рыбальского?


для жителей киева


Для жителей Киева нужна дорога вдоль железки, разгрузить вот тот самый стояк до моста.

Дорога куда? В Днепр? :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:40

Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина
Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

https://censor.net.ua/news/3110429/subs ... oljennosti
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:53

  Рыба-сом написав:Дорога куда? В Днепр? :mrgreen:


"Поэтому сейчас нас очень беспокоят планы градостроителей и застройщиков – проложить по остаткам исторической реки дорогу, вновь засыпать или вмешаться каким-либо образом в ее русло. На сессии Киевсовета вынесен проект Детального плана территории части Оболонского района, которым предлагается продлить улицу Вербовую в сторону Набережно-Рыбальской вдоль железно-дорожной насыпи. При этом дорога проектируется прямо по остаткам летописной реки, ее прибрежно-защитным полосам, в границах которых строительство запрещено."

Это убрало бы часть авто, которым не надо на мост.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:54

  zzzzzz написав:
Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина
Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

https://censor.net.ua/news/3110429/subs ... oljennosti

На сегодня пеня за просрочку оплаты коммуналки 3,6% годовых.
Когда пеню поднимут до учетной ставки НБУ, ОЛХ запестрит совкошлачком с пометкой Срочно!
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:56

  UA написав:
  zzzzzz написав:
Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина
Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

https://censor.net.ua/news/3110429/subs ... oljennosti

На сегодня пеня за просрочку оплаты коммуналки 3,6% годовых.
Когда пеню поднимут до учетной ставки НБУ, ОЛХ запестрит совкошлачком с пометкой Срочно!


Всякие рыги и юли завалят Кабмин исками и будут на этом пиарится ,так что это не скоро произойдет, до конца года так точно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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