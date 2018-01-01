Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
2. Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Барбюса Анрі (теперішня назва – Василя Тютюнника), будинок 58/1. Нежилі приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №60) (літ. "А") загальною площею 137,4 кв.м згідно з технічним паспортом розміщуються на цокольному поверсі житлового будинку. Цена 17 785 грн https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000068-3
3. Нежилі приміщення з №1 по №33 (групи приміщень №127) (в літ.А') загальною площею 322,3 кв.м, які розташовані за адресою: м.Київ, вулиця Мурашка Миколи, будинок 4/2 Об'єкт розташований в Шевченківському районі м. Києва на вулиці Мурашка Миколи, будинок 4/2. Нежилі приміщення загальною площею 322,3 кв.м розміщені на першому та в підвальному поверхах нежилого будинку (перший поверх: нежилі приміщення з №1 по №20 - 210,6 кв.м, підвальний поверх нежилі приміщення з №22 по №33 - 111,7 кв.м). Об'єкт відключено від зовнішніх комунікацій (електро-, тепло-, водопостачання). 803 тыс грн https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000041-3
4. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" загальною площею 74,8 кв. м, які розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 38 Об'єкт розташований в Печерському районі м. Києва на вулиці Предславинська, будинок 38. Нежитлові приміщення з №1 по №6 (група приміщення №246), літ. "А" розміщені на цокольному поверсі житлового будинку. 45,6 тыс.грн https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 6-000071-3
Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.
"Поэтому сейчас нас очень беспокоят планы градостроителей и застройщиков – проложить по остаткам исторической реки дорогу, вновь засыпать или вмешаться каким-либо образом в ее русло. На сессии Киевсовета вынесен проект Детального плана территории части Оболонского района, которым предлагается продлить улицу Вербовую в сторону Набережно-Рыбальской вдоль железно-дорожной насыпи. При этом дорога проектируется прямо по остаткам летописной реки, ее прибрежно-защитным полосам, в границах которых строительство запрещено."
Это убрало бы часть авто, которым не надо на мост.
Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.
Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.