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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:00

  UA написав:
  zzzzzz написав:
Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина
Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

https://censor.net.ua/news/3110429/subs ... oljennosti

На сегодня пеня за просрочку оплаты коммуналки 3,6% годовых.
Когда пеню поднимут до учетной ставки НБУ, ОЛХ запестрит совкошлачком с пометкой Срочно!

Мда)))
Ціни новобудів також посиплються вниз)))
Чекаємо, з великим інтересом!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:00

  vano80 написав:
Для жителей Киева нужна дорога вдоль железки, разгрузить вот тот самый стояк до моста.


мировой опыт давно показал шо ни строительство новых дорог, ни развязок, ни парковок ничего не могут разгрузить в принципе
только общественный транспорт
да, это больно, непопулярно, #недлятоговильнолюдимашиныпокупали и вот это все
но другой альтернативы увы нет
се ля ви
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:09

  vano80 написав:
  Рыба-сом написав:Дорога куда? В Днепр? :mrgreen:


"Поэтому сейчас нас очень беспокоят планы градостроителей и застройщиков – проложить по остаткам исторической реки дорогу, вновь засыпать или вмешаться каким-либо образом в ее русло. На сессии Киевсовета вынесен проект Детального плана территории части Оболонского района, которым предлагается продлить улицу Вербовую в сторону Набережно-Рыбальской вдоль железно-дорожной насыпи. При этом дорога проектируется прямо по остаткам летописной реки, ее прибрежно-защитным полосам, в границах которых строительство запрещено."

Это убрало бы часть авто, которым не надо на мост.

Эта дорога нужна сугубо для Блокбастера и, возможно, Рыбальского.
Ничего, перетопчутся.
ЗЫ вообще уникальная ситуация: топить вместо парка за дорогу. Такого тема ещё не видела :shock:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:09

Буит дорожать)

ГИУ начала процедуру приобретения жилья для передачи его спасателям и полицейским в финлизинг
На реализацию этого проекта направлено 2 млрд грн.
https://interfax.com.ua/news/economic/564397.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:15

  Рыба-сом написав:Эта дорога нужна сугубо для Блокбастера и, возможно, Рыбальского.
Ничего, перетопчутся.
ЗЫ вообще уникальная ситуация: топить вместо парка за дорогу. Такого тема ещё не видела :shock:


Мне это напоминает борьбу за парк в пределах развязки на Бажана. а когда же спрашиваешь "онажемать" - ты серьезно будешь гулять детей у восьмиполосной автострады, да еще стоящей по утрам - оно смотрит непонимающим взглядом.
Нет, конечно если рассматривать идею, что в будущем на месте промки там будет очередной рыбальський, то парк - это некая инвестиция в будущую стоимость метра квадратного :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:21

  vano80 написав:Нет, конечно если рассматривать идею, что в будущем на месте промки там будет очередной рыбальський, то парк - это некая инвестиция в будущую стоимость метра квадратного :mrgreen:


до шо у ж там, говорите прямо - все это пиар злочынной влады и повод распилить еще надцать миллиардов
емае, да шо ж у вас за жизнь такая шо вы во всем видите только негатив?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Это убрало бы часть авто, которым не надо на мост.

Кабы в час пик ездили автобусы- экспрессы, без остановок, с Дорогожичей и Петровки на Трою и обратно, часть народа отказалось бы от авто. Но это ж непосильная задача
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:27

  Serg-ik написав:
  vano80 написав:Это убрало бы часть авто, которым не надо на мост.

Кабы в час пик ездили автобусы- экспрессы, без остановок, с Дорогожичей и Петровки на Трою и обратно, часть народа отказалось бы от авто. Но это ж непосильная задача


непосильная задача - сделать это за один раз
город каждый год покупает новый подвижной состав
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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