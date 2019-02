Додано: Чет 07 лют, 2019 12:00

vano80 написав:

Для жителей Киева нужна дорога вдоль железки, разгрузить вот тот самый стояк до моста. Для жителей Киева нужна дорога вдоль железки, разгрузить вот тот самый стояк до моста.



мировой опыт давно показал шо ни строительство новых дорог, ни развязок, ни парковок ничего не могут разгрузить в принципе

только общественный транспорт

да, это больно, непопулярно, #недлятоговильнолюдимашиныпокупали и вот это все

но другой альтернативы увы нет

