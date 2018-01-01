Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.
vano80 написав: Для жителей Киева нужна дорога вдоль железки, разгрузить вот тот самый стояк до моста.
мировой опыт давно показал шо ни строительство новых дорог, ни развязок, ни парковок ничего не могут разгрузить в принципе только общественный транспорт да, это больно, непопулярно, #недлятоговильнолюдимашиныпокупали и вот это все но другой альтернативы увы нет се ля ви
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
"Поэтому сейчас нас очень беспокоят планы градостроителей и застройщиков – проложить по остаткам исторической реки дорогу, вновь засыпать или вмешаться каким-либо образом в ее русло. На сессии Киевсовета вынесен проект Детального плана территории части Оболонского района, которым предлагается продлить улицу Вербовую в сторону Набережно-Рыбальской вдоль железно-дорожной насыпи. При этом дорога проектируется прямо по остаткам летописной реки, ее прибрежно-защитным полосам, в границах которых строительство запрещено."
Это убрало бы часть авто, которым не надо на мост.
Эта дорога нужна сугубо для Блокбастера и, возможно, Рыбальского. Ничего, перетопчутся. ЗЫ вообще уникальная ситуация: топить вместо парка за дорогу. Такого тема ещё не видела
Рыба-сом написав:Эта дорога нужна сугубо для Блокбастера и, возможно, Рыбальского. Ничего, перетопчутся. ЗЫ вообще уникальная ситуация: топить вместо парка за дорогу. Такого тема ещё не видела
Мне это напоминает борьбу за парк в пределах развязки на Бажана. а когда же спрашиваешь "онажемать" - ты серьезно будешь гулять детей у восьмиполосной автострады, да еще стоящей по утрам - оно смотрит непонимающим взглядом. Нет, конечно если рассматривать идею, что в будущем на месте промки там будет очередной рыбальський, то парк - это некая инвестиция в будущую стоимость метра квадратного