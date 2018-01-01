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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 418419420421>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:06

  Serg-ik написав:
  vano80 написав:Это убрало бы часть авто, которым не надо на мост.

Кабы в час пик ездили автобусы- экспрессы, без остановок, с Дорогожичей и Петровки на Трою и обратно, часть народа отказалось бы от авто. Но это ж непосильная задача

Ещё не встречал человека отказавшегося от авто в пользу общественного транспорта.
Разве по возрасту - болезни... и то больше на такси пересаживаются. К хорошему быстро привыкаешь.
Налог на владение авто - простимулирует. Но кто ж такое утвердит?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Ещё не встречал человека отказавшегося от авто в пользу общественного транспорта.

если поездки на работу и обратно, то такие есть. С Голосеево на Петровку лучше на метро. Так же с ПОХа в Центр
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:14

  UA написав:Ещё не встречал человека отказавшегося от авто в пользу общественного транспорта.
Разве по возрасту - болезни... и то больше на такси пересаживаются. К хорошему быстро привыкаешь.
Налог на владение авто - простимулирует. Но кто ж такое утвердит?


это у вас такой круг общения значит - у меня таких знакомых все больше, особенно живущих в центре
простимулирует платная и дорогая парковка разумеется с соответствующим контролем
я постоянно об этом твержу, потому шо уверен шо это сильно повлияет на стоимость недвиги, связка ланос/ведро на еврономерах + квартира в епенях станет невыгодной, даже при условии шо в епенях новострой с квартирным счетчиком тепла , дешевле и оптимальнее купить или снять вторичку с вертикальной разводкой, но в более удачной локации, позволяющей добираться на работу без авто
помимо экономии денег есть еще и экономия времени, а дороже времени нет ничего
нового тут ничего нет, привет модным мопам, ветфасадам и прочим маркетинговым погремухам)
локейшен рулит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:20

Минимум 50 лет, чтобы догнать европейские экономики

Всемирный банк призывает Украину не откладывать реформы для ускорения экономического роста, поскольку при его нынешних темпах для достижения уровня доходов европейских стран может понадобиться от 50 до 100 лет.

Об этом говорится в исследовании Всемирного банка об экономическом развитии Украины, сообщает УНИАН.

"При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти сто лет", - говорится в исследовании.

Согласно инфографике Всемирного банка, приведенной в исследовании, для достижения текущего уровня доходов Польши нашей стране может понадобиться меньше времени – около 50 лет.

По информации Всемирного банка, эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения в Украине и этих странах.

"Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными", - говорится в исследовании.

В перечне необходимых проблем, решение которых будет способствовать ускорению экономического роста, Всемирный банк выделил повышение продуктивности экономики, расширение возможностей внешней торговли и укрепление экономических институтов.
P.S. It is Песец.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:25

  kingkongovets написав:
  UA написав:Ещё не встречал человека отказавшегося от авто в пользу общественного транспорта.
Разве по возрасту - болезни... и то больше на такси пересаживаются. К хорошему быстро привыкаешь.
Налог на владение авто - простимулирует. Но кто ж такое утвердит?


это у вас такой круг общения значит - у меня таких знакомых все больше, особенно живущих в центре
простимулирует платная и дорогая парковка разумеется с соответствующим контролем
я постоянно об этом твержу, потому шо уверен шо это сильно повлияет на стоимость недвиги, связка ланос/ведро на еврономерах + квартира в епенях станет невыгодной, даже при условии шо в епенях новострой с квартирным счетчиком тепла , дешевле и и оптимальнее купить или снять вторичку с вертикальной разводкой, но в более удачной локации, позволяющей добираться на работу без авто
нового тут ничего нет, привет модным мопам, ветфасадам и прочим маркетинговым погремухам)
локейшен рулит

Даже не представляю как это можно реализовать.
Вчера в разгар рабочего дня, неспешно перешел бывшую Московскую улицу (в районе Арсенала) по диагонали в неположенном месте)). Машин на проезжей части очень мало.
Но зато тротуары очень плотно утрамбованы припарковаными авто.
ПС Если из центра убрать хаотичную парковку, он станет значительно комфортнее и потому ещё дороже.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:26

  moniks написав:Всемирный банк призывает Украину не откладывать реформы для ускорения экономического роста, поскольку при его нынешних темпах для достижения уровня доходов европейских стран может понадобиться от 50 до 100 лет.

Об этом говорится в исследовании Всемирного банка об экономическом развитии Украины, сообщает УНИАН.

"При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти сто лет", - говорится в исследовании.

Согласно инфографике Всемирного банка, приведенной в исследовании, для достижения текущего уровня доходов Польши нашей стране может понадобиться меньше времени – около 50 лет.

По информации Всемирного банка, эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения в Украине и этих странах.

"Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными", - говорится в исследовании.

В перечне необходимых проблем, решение которых будет способствовать ускорению экономического роста, Всемирный банк выделил повышение продуктивности экономики, расширение возможностей внешней торговли и укрепление экономических институтов.
P.S. It is Песец.


тока новые лица типа зеленского и воной смогут тут шото изменить!
какой нах рост экономики может быть при условии шо население не понимает смысла в снятии моратория на продажу земли, не платит налоги и голосует за популистов, обещающих снизить тарифы?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 лют, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:26

  _Mykola_ написав:При постоянном росте стоимости горячей воды, бойлер окупается за года три в зависисмости от модели, и, лично для меня, немаловажный момент, что холодная вода намного чище чем горячая + холодную перед нагревом проще чистить от механических примесей и от хлора.


Горячая вода из бойлера бактериологически намного грязнее водопроводной горячей. Народ экономит, включает минимальный нагрев бойлера, получает питомник для бактерий
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:29

  UA написав:Даже не представляю как это можно реализовать.
Вчера в разгар рабочего дня, неспешно перешел бывшую Московскую улицу (в районе Арсенала) по диагонали в неположенном месте)). Машин на проезжей части очень мало.
Но зато тротуары очень плотно утрамбованы припарковаными авто.
ПС Если из центра убрать хаотичную парковку, он станет значительно комфортнее и потому ещё дороже.


а я бы это отдал в концессию частным фирмам
создание сертифицированных аппликух для фотофиксации нарушений с последующим вразумляющим штрафом + тендер для фирм, эвакуирующих неправильно запаркованные авто

а центр и локации возле метро после этого ооочень подорожают, да)

зы: тока шо проехался по жилянской и антоновича - на линии для от полно запаркованных авто
тут скока ни покупай траликов и автобусов - пох
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:36

  Mazay256 написав:
  _Mykola_ написав:При постоянном росте стоимости горячей воды, бойлер окупается за года три в зависисмости от модели, и, лично для меня, немаловажный момент, что холодная вода намного чище чем горячая + холодную перед нагревом проще чистить от механических примесей и от хлора.


Горячая вода из бойлера бактериологически намного грязнее водопроводной горячей. Народ экономит, включает минимальный нагрев бойлера, получает питомник для бактерий


периодически бойлер надо прогревать до максимума
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:какой нах рост экономики может быть при условии шо население не понимает смысла в снятии моратория на продажу земли, не платит налоги и голосует за популистов, обещающих снизить тарифы?

Про тарифы. Это вы на ЗаЖОП намекаете? Которые пообещали вообще списать долги по коммуналке. Очень ребятам во власть хочется. За счёт Нафтогаза, Ахметова и Ко. :-)
Кинг, всем в уши трещали, что государственный собственник-не эффективен, надо отдать всё в частные руки. Отдали. И чё? Кроме поднятия тарифов-ничего. Коммуникации он не стал брать в аренду или собственность.
Транспорт отдали в частные руки . И чё? Маршрутки, ненавидимые всеми, вместо больших автобусов.
Землю надо в аренду, на 25 лет. И регулировать ставочкой рыночной. Вы свою недвигу не продаёте по рыночной цене, а желаете получать рыночную аренду. Почему государство должно продавать "дойную корову" ( землю)?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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