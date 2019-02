Додано: Чет 07 лют, 2019 13:14

UA написав: Ещё не встречал человека отказавшегося от авто в пользу общественного транспорта.

Разве по возрасту - болезни... и то больше на такси пересаживаются. К хорошему быстро привыкаешь.

это у вас такой круг общения значит - у меня таких знакомых все больше, особенно живущих в центре

простимулирует платная и дорогая парковка разумеется с соответствующим контролем

я постоянно об этом твержу, потому шо уверен шо это сильно повлияет на стоимость недвиги, связка ланос/ведро на еврономерах + квартира в епенях станет невыгодной, даже при условии шо в епенях новострой с квартирным счетчиком тепла , дешевле и оптимальнее купить или снять вторичку с вертикальной разводкой, но в более удачной локации, позволяющей добираться на работу без авто

помимо экономии денег есть еще и экономия времени, а дороже времени нет ничего

нового тут ничего нет, привет модным мопам, ветфасадам и прочим маркетинговым погремухам)

