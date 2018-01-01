Додано: Чет 07 лют, 2019 13:20

Всемирный банк призывает Украину не откладывать реформы для ускорения экономического роста, поскольку при его нынешних темпах для достижения уровня доходов европейских стран может понадобиться от 50 до 100 лет.



Об этом говорится в исследовании Всемирного банка об экономическом развитии Украины, сообщает УНИАН.



"При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти сто лет", - говорится в исследовании.



Согласно инфографике Всемирного банка, приведенной в исследовании, для достижения текущего уровня доходов Польши нашей стране может понадобиться меньше времени – около 50 лет.



По информации Всемирного банка, эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения в Украине и этих странах.



"Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными", - говорится в исследовании.



В перечне необходимых проблем, решение которых будет способствовать ускорению экономического роста, Всемирный банк выделил повышение продуктивности экономики, расширение возможностей внешней торговли и укрепление экономических институтов.

P.S. It is Песец.