Додано: Чет 07 лют, 2019 13:49

Serg-ik написав: Землю надо в аренду, на 25 лет. И регулировать ставочкой рыночной. Вы свою недвигу не продаёте по рыночной цене, а желаете получать рыночную аренду. Почему государство должно продавать "дойную корову" ( землю)? Землю надо в аренду, на 25 лет. И регулировать ставочкой рыночной. Вы свою недвигу не продаёте по рыночной цене, а желаете получать рыночную аренду. Почему государство должно продавать "дойную корову" ( землю)?



землю надо продавать и точка

свободный и прозрачный рынок все в итоге разрулит

а земля щас дойная корова не для государства (государство - это ващет мы, сержик, а не какая то абстрактная и неизвестно откуда берущаяся "злочынна влада"), а для тех, кто пользуясь отсутствием рынка ее высасывает и истощает

попытки выдумать свой собственный велосипед никогда не приводили к успеху, в цивилизованной стране должен быть свободный и открытый рынок земли, а если кто то боится шо не совладает с искушением и продаст землю-кормилицу - так оно и к лучшему

земля должна принадлежать тем, кто ее будет эфективно и бережно использовать, а не тем чьи родственники в колхозах пахали и не знают шо толком с ней делать землю надо продавать и точкасвободный и прозрачный рынок все в итоге разрулита земля щас дойная корова не для государства (государство - это ващет мы, сержик, а не какая то абстрактная и неизвестно откуда берущаяся "злочынна влада"), а для тех, кто пользуясь отсутствием рынка ее высасывает и истощаетпопытки выдумать свой собственный велосипед никогда не приводили к успеху, в цивилизованной стране должен быть свободный и открытый рынок земли, а если кто то боится шо не совладает с искушением и продаст землю-кормилицу - так оно и к лучшемуземля должна принадлежать тем, кто ее будет эфективно и бережно использовать, а не тем чьи родственники в колхозах пахали и не знают шо толком с ней делать

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.