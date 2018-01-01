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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:49
Serg-ik написав:
Землю надо в аренду, на 25 лет. И регулировать ставочкой рыночной. Вы свою недвигу не продаёте по рыночной цене, а желаете получать рыночную аренду. Почему государство должно продавать "дойную корову" ( землю)?
землю надо продавать и точка
свободный и прозрачный рынок все в итоге разрулит
а земля щас дойная корова не для государства (государство - это ващет мы, сержик, а не какая то абстрактная и неизвестно откуда берущаяся "злочынна влада"), а для тех, кто пользуясь отсутствием рынка ее высасывает и истощает
попытки выдумать свой собственный велосипед никогда не приводили к успеху, в цивилизованной стране должен быть свободный и открытый рынок земли, а если кто то боится шо не совладает с искушением и продаст землю-кормилицу - так оно и к лучшему
земля должна принадлежать тем, кто ее будет эфективно и бережно использовать, а не тем чьи родственники в колхозах пахали и не знают шо толком с ней делать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:53
trololo написав: Mazay256 написав: _Mykola_ написав:
При постоянном росте стоимости горячей воды, бойлер окупается за года три в зависисмости от модели, и, лично для меня, немаловажный момент, что холодная вода намного чище чем горячая + холодную перед нагревом проще чистить от механических примесей и от хлора.
Горячая вода из бойлера бактериологически намного грязнее водопроводной горячей. Народ экономит, включает минимальный нагрев бойлера, получает питомник для бактерий
периодически бойлер надо прогревать до максимума
Правда, він протікає при цьому, через зворотній клапан.
У випадку несправності останнього - взагалі може лопнути.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:56
UA написав:
Ещё не встречал человека отказавшегося от авто в пользу общественного транспорта.
Разве по возрасту - болезни... и то больше на такси пересаживаются. К хорошему быстро привыкаешь.
Налог на владение авто - простимулирует. Но кто ж такое утвердит?
Когда стоит выбор "доехать за 20 минут трамвайчиком или за час по пробкам и потом еще искать место для парковки", то от авто не так уж и сложно отказаться.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:01
Gastarbaiter написав: UA написав:
Ещё не встречал человека отказавшегося от авто в пользу общественного транспорта.
Разве по возрасту - болезни... и то больше на такси пересаживаются. К хорошему быстро привыкаешь.
Налог на владение авто - простимулирует. Но кто ж такое утвердит?
Когда стоит выбор "доехать за 20 минут трамвайчиком или за час по пробкам и потом еще искать место для парковки", то от авто не так уж и сложно отказаться.
Треба, як в Стокгольмі - 1 година парковки = 7 євро.
Бажаючих кататись на власних авто в центр міста - нуль цілих, хрін десятих!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:08
moniks написав:
Всемирный банк призывает Украину не откладывать реформы для ускорения экономического роста, ....
P.S. It is Песец.
еще там такое написали
У 2017 році сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших фізичних осіб перевищувала 6% ВВП України.
Про це заявив віце-президент Світового Банку, який опікується країнами Європи та Центральної Азії, Сирілл Мюллєр ."Це майже вдвічі більше, ніж у Росії та втричі більше, ніж у Польщі.
Відношення частки доходу найбагатших людей до ВВП майже не змінювалось з 2007 року. Це обмежило доступ до економічних можливостей, здатних повністю розкрити потенціал людського капіталу", - йдеться в дослідженні Світового Банку."Якщо подивитись на США - це цифра 1,4% ВВП.
Дуже складно проводити реформи коли є такі потужні групи впливу", - додав Мюллер
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:13
kingkongovets написав:
землю надо продавать и точка
свободный и прозрачный рынок все в итоге разрулит
а земля щас дойная корова не для государства (государство - это ващет мы, сержик, а не какая то абстрактная и неизвестно откуда берущаяся "злочынна влада"), а для тех, кто пользуясь отсутствием рынка ее высасывает и истощает
попытки выдумать свой собственный велосипед никогда не приводили к успеху, в цивилизованной стране должен быть свободный и открытый рынок земли, а если кто то боится шо не совладает с искушением и продаст землю-кормилицу - так оно и к лучшему
земля должна принадлежать тем, кто ее будет эфективно и бережно использовать, а не тем чьи родственники в колхозах пахали и не знают шо толком с ней делать
Допустим. Если государство-это МЫ. то есть Вы, Я, Флай, Первый и т.д.мы имеем право претендовать на выручку от продажи? В денежной или иной форме
Если не имеем, то кто и как будет использовать выручку?
Еще вопросы: назовите мне пару-тройку цивилизованных рынков -свободных и прозрачных ( не базаров и не ТЦ со стеклянной витриной) в Украине.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:16
Serg-ik написав:
Дуже складно проводити реформи коли є такі потужні групи впливу", - додав Мюллер
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дипломат и воспитанный чел этот мюллер
я как не дипломат и невоспитанный чел сказал бы прямо - очень сложно проводить реформы при наличии такого количества тупого манюпаса, радостно ведущегося на говновбросы сми, принадлежащих олигархам и которого интересуют тока низкие тарифы, и шоп кум мог все порешать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:19
vano80 написав: Рыба-сом написав:
Эта дорога нужна сугубо для Блокбастера и, возможно, Рыбальского.
Ничего, перетопчутся.
ЗЫ вообще уникальная ситуация: топить вместо парка за дорогу. Такого тема ещё не видела
Мне это напоминает борьбу за парк в пределах развязки на Бажана. а когда же спрашиваешь "онажемать" - ты серьезно будешь гулять детей у восьмиполосной автострады, да еще стоящей по утрам - оно смотрит непонимающим взглядом.
Нет, конечно если рассматривать идею, что в будущем на месте промки там будет очередной рыбальський, то парк - это некая инвестиция в будущую стоимость метра квадратного
То есть косвенно вы за то, чтоб вместо парка на Бажана ещё пару мордоров понастроить. Может парк как то этот смог будет нивелировать, да и людям на похе необходима хоть одна зона оддыха. Вместо онажемать может будут студентики пивко пить, кинконговцы на велике гонять, пенсы в козла забивать, бабки прогуливаться и делиться сплетнями. А вообще виденьепарков сугубо для онажемать
О, идея, нах нужен парк шевченко подл зажатый между б шевченка 6 полос, владимирской 4 полосы, льва толстого 4 полосы, и терещенковской 2 полосы, срочно провести разъяснительную работу в том числе с "онажемать" об изъятии земли из зон рекреационного назначения и передать кану для модных мопов.
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