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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:48
kingkongovets написав:
это у вас такой круг общения значит - у меня таких знакомых все больше, особенно живущих в центре
простимулирует платная и дорогая парковка разумеется с соответствующим контролем
я постоянно об этом твержу, потому шо уверен шо это сильно повлияет на стоимость недвиги, связка ланос/ведро на еврономерах + квартира в епенях станет невыгодной, даже при условии шо в епенях новострой с квартирным счетчиком тепла , дешевле и оптимальнее купить или снять вторичку с вертикальной разводкой, но в более удачной локации, позволяющей добираться на работу без авто
помимо экономии денег есть еще и экономия времени, а дороже времени нет ничего
нового тут ничего нет, привет модным мопам, ветфасадам и прочим маркетинговым погремухам)
локейшен рулит
Вы пишете как должно быть, к сожалению так не будет, или будет, но нескоро. ЗА несанкционированое использование полосы для общественного транспорта нужно штрафовать безпощадно, либо физически ограждать металоконструкциями (такое видел в одном из городов на востоке в конце 90х). Заезжает водитель и спетлять уже не может, в конце патруль и анальное наказание.
ПС
Знакомые, которые слили 100 метров относительного новостроя 2000х с вертикальной разводкой в пользу кассиопеи иногда интересуются пришедшими кваитанциями, за январь в бывшей квартире получили бы 4500 грн, или 45 грн за квдрат. То есть вся комуналка была бы к 6000 грн. Это в лучшем случае
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:48
hume написав:
То есть косвенно вы за то, чтоб вместо парка на Бажана ещё пару мордоров понастроить. Может парк как то этот смог будет нивелировать, да и людям на похе необходима хоть одна зона оддыха. Вместо онажемать может будут студентики пивко пить, кинконговцы на велике гонять, пенсы в козла забивать, бабки прогуливаться и делиться сплетнями. А вообще виденьепарков сугубо для онажемать
О, идея, нах нужен парк шевченко подл зажатый между б шевченка 6 полос, владимирской 4 полосы, льва толстого 4 полосы, и терещенковской 2 полосы, срочно провести разъяснительную работу в том числе с "онажемать" об изъятии земли из зон рекреационного назначения и передать кану для модных мопов.
Насколько я помню, на Бажана хотели построить ТЦ внутри развязки. С одной стороны 8 полос, с другой три полосы и сверху мостик на 6 полос. Если ты считаешь это хорошим местом для выгула детей - ну имеешь право.
Если есть желание, постой в Шевченка, а потом поедь постой у Бажана внутри развязки. Впечатление сравнишь и расскажешь.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:50
kingkongovets написав:спросите любого жителя поха и он вам ответит шо парков и озер ему там хватает, зато ИНФРАСТУКТУРА - и многозначительно поднимет вверх палец
не так они там от этого и страдают поверьте, им даже та вонь лишь легкий дискомфорт доставляет
Так же как и любого жителя района Нового Строения
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:53
hume написав: airmax78 написав:
А что, появились новые прецеденты помимо Аурума и Завода Игрушек?
Кстати, Геос начал подписывать продажу метров на Д Народов, так что желающие могут уже забетонироваться.
Однухи от 35 кгрн
, на 15х этажах па 45 кгрн/метр. Котлован готов
Все однухи на восьмиполоску
Жесть...
Я по такой цене инвестировал во второй десяток этажей Кардинала, когда там уже коробка готова была.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:54
zzzzzz
не провоцируй меня на оффтоп и вообще не пиши мне
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:56
4e4ensxe написав: J_P написав: J_P написав:
А суть моего предыдущего сообщения была следующая: Варшавский существенно подорожал не столько из-за описанных вами закономерностей, а - прежде всего - за счет скачка курса доллара (резко подешевела себестойка в долларах) и превалирующего настроения "все пропало" у инвесторов .
Вы когда читаете - старайтесь за деревьями видеть лес. Дорожает всегда относительно чего-то. В случае с Варшавским - описал более чем подробно (низкая база сравнения). Не доходит?
Как-то Жванецкий жаловался, что его в академии наук не понимают. У меня похожие ощущения.
Поэтому просьба, мсье академик, не реагируйте более на мои сообщения. Спасибо
варшавский подорожал в гривне если сравнивать 20015 с 2018 годом в долларе подорожание не значительное .
продажи стартовали в октябре 15 при том что курс был 22 за доллар
цена за метр была 12-13К за метр примерно 550 долларов
в 18 в октябре (курс 28 ) цена была 17К за метр примерно 600 долларов
подорожание на 50 долларов . в сданных домах перекупы продают квартиры по 700 долларов за метр .
относительно чего все дорожает?
дорожает - изменение цены в большую сторону по сравнению с вчерашнией/позавчерашней ценой, а не относительно чего-то
потрудитесь написать на сколько упала себестоимость в долларах у Варшавского квартала?
в сданных домах перекупы продают квартиры по 880 долларов за метр .
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:02
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
я востоковед по образованию
Вот.
Но передумали и занимаетесь сдачей недвижимости в аренду. Так и выбранные "парни": наобещали одного, а пришли к власти, увидели, что там бабла еще больше, чем в бизнесе и передумали, потому что крышу снесло
. А виноват, конечно же, народ
перед тем как начать сдавать недвижимость я занимался очень многими вещами, а думать шо выбранные парни ВДРУГ передумали - это мягко говоря не признак большого ума
парни эти очень хорошо знали чего они хотят и шо сказать электорату шоп их выбрали - а электорат охотно хавает эти примитивные слюнтявки, а потом стабильно и предсказуемо клянет коррупцию и злочынну владу, не платя при этом налоги
народ всегда достоин своего правительства - странно шо эта аксиома в век тотальной грамотности и интернета является для кого то откровением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:08
kingkongovets написав:
народ всегда достоин своего правительства - странно шо эта аксиома в век тотальной грамотности и интернета является для кого то откровением
поговорим после 1/05/2019 на эту тему))))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:13
kingkongovets написав: Serg-ik написав:kingkongovets
Кинг, напомните, кто Вы по образованию. Диплом какого специалиста получили?
я востоковед по образованию
коллеги))
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:21
hume написав: kingkongovets написав:спросите любого жителя поха и он вам ответит шо парков и озер ему там хватает, зато ИНФРАСТУКТУРА - и многозначительно поднимет вверх палец
не так они там от этого и страдают поверьте, им даже та вонь лишь легкий дискомфорт доставляет
Так же как и любого жителя района Нового Строения
у жителей нового строения кроме инфраструктуры еще и работа под боком, а счастливым жителям поха приходится довольствоваться перегруженными в часы пик метро и мостами через днепр - есть разница)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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