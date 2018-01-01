kingkongovets написав:

это у вас такой круг общения значит - у меня таких знакомых все больше, особенно живущих в центрепростимулирует платная и дорогая парковка разумеется с соответствующим контролемя постоянно об этом твержу, потому шо уверен шо это сильно повлияет на стоимость недвиги, связка ланос/ведро на еврономерах + квартира в епенях станет невыгодной, даже при условии шо в епенях новострой с квартирным счетчиком тепла , дешевле и оптимальнее купить или снять вторичку с вертикальной разводкой, но в более удачной локации, позволяющей добираться на работу без автопомимо экономии денег есть еще и экономия времени, а дороже времени нет ничегонового тут ничего нет, привет модным мопам, ветфасадам и прочим маркетинговым погремухам)локейшен рулит