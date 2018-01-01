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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 421422423424>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:31

  vano80 написав:Насколько я помню, на Бажана хотели построить ТЦ внутри развязки. С одной стороны 8 полос, с другой три полосы и сверху мостик на 6 полос. Если ты считаешь это хорошим местом для выгула детей - ну имеешь право.
Если есть желание, постой в Шевченка, а потом поедь постой у Бажана внутри развязки. Впечатление сравнишь и расскажешь.

Читай ответ Рыба Сом. Там ещё ТЦ не хватало. В районе нет зелёных зон, мест для прогулок от слова совсем. Какой то сквер возле метро позняки с палками из земли.(которые через 20 ть лет станут деревьями).

ТЦ внутри с развязкой - поржал.

Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:34

  alkasander написав:
Жесть...
Я по такой цене инвестировал во второй десяток этажей Кардинала, когда там уже коробка готова была.

По этой же цене и в тот же десяток. Хотел продавать, но после того как посмотрел цены на котлованы как то передумал. Посмотрим как оно дальше будет. При этом за 15ые этажи жк Ария хотят уже 45 кгрн, при этом все однухи выходят на 8 полос Дружбы народов.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:38

  kingkongovets написав:
у жителей нового строения кроме инфраструктуры еще и работа под боком, а счастливым жителям поха приходится довольствоваться перегруженными в часы пик метро и мостами через днепр - есть разница)

Работа это такое дело, сегодня тут, а завтра там. Мне лично необходимо гулять где то либо в парке, либо на набережной после рабочего дня, или на выходных. Поэтому выбираю исходя из этих критерий.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так, с политикой сюда - Політичні дискусії
Заодно в голосовалке поучаствуйте. Интересные результаты получаются
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:41

  hume написав:Работа это такое дело, сегодня тут, а завтра там. Мне лично необходимо гулять где то либо в парке, либо на набережной после рабочего дня, или на выходных. Поэтому выбираю исходя из этих критерий.


самая большая плотность рабочих мест в новом строении
ессно у каждого свои предпочтения, но готов поспорить шо я бываю на оболонской набережной чаще жителя оболони, живя в центре)
да и не только на набережной
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 лют, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:43

  hume написав:Читай ответ Рыба Сом. Там ещё ТЦ не хватало. В районе нет зелёных зон, мест для прогулок от слова совсем. Какой то сквер возле метро позняки с палками из земли.(которые через 20 ть лет станут деревьями).

ТЦ внутри с развязкой - поржал.

Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.

Была на выходных у родителей. 3 хрущевки объединяются для сортировки мусора. Это о том, что в старом фонде только выжившие из ума субсидианты. И второе: посмотрела пункты приема втор-сырья и улыбнулась, на левом берегу таких пунктов значительно больше. Это о прогрессивности только правого берега :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.

Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:51

  stm написав:
  hume написав:Читай ответ Рыба Сом. Там ещё ТЦ не хватало. В районе нет зелёных зон, мест для прогулок от слова совсем. Какой то сквер возле метро позняки с палками из земли.(которые через 20 ть лет станут деревьями).

ТЦ внутри с развязкой - поржал.

Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.

Была на выходных у родителей. 3 хрущевки объединяются для сортировки мусора. Это о том, что в старом фонде только выжившие из ума субсидианты. И второе: посмотрела пункты приема втор-сырья и улыбнулась, на левом берегу таких пунктов значительно больше. Это о прогрессивности только правого берега :)


Голод не тетка:-(
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:54

  hume написав:Читай ответ Рыба Сом. Там ещё ТЦ не хватало. В районе нет зелёных зон, мест для прогулок от слова совсем. Какой то сквер возле метро позняки с палками из земли.(которые через 20 ть лет станут деревьями).

ТЦ внутри с развязкой - поржал.

Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.


Ржать можешь сколько угодно. https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150520_ru_s_osokorky_building_scandal
Там в конце есть схема расположения ТЦ.
Если району не хватает зеленых зон, так может не надо было Лебединый строить на месте рынка? А оборудовать там парк с набережной. Хотя, "инвесторы под аренду" с тобой явно не согласятся :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:55

  Первый написав:Голод не тетка:-(

Забыли коронную фоточку хруща присоединить ;)
stm
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