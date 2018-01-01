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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 421422423424
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:57

  Рыба-сом написав:
  hume написав:Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.

Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.

В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:59

  hume написав:
  kingkongovets написав:
любой кроме пороха сольет страну путину, а в этом случае никто уже варежку о коррупции особо разевать не будет, поспрошайте об этом у крымчан, которые уже зашуганны и застроенны как дрессированные собачки
хотите так же?

Ещё чуть чуть такого управления и сам буду агитировать куда нибудь сдаться. И в Польше и в росии недвижимость в разы дороже.


А Фейслес і Ко пишуть, що в Києві все чудово!
ЗП ростуть, як на дрожжах!
І "дорожай" скоро гряде!
Як той білий пухнастий звір)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:01

Зображення


Для кардиналодрочунів.

На виході бусінка. У вересні будуть документи.

І почнеться народна забава хто краще заіпашить дєвствєнний фасад.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:02

  Mazay256 написав:
  _Mykola_ написав:При постоянном росте стоимости горячей воды, бойлер окупается за года три в зависисмости от модели, и, лично для меня, немаловажный момент, что холодная вода намного чище чем горячая + холодную перед нагревом проще чистить от механических примесей и от хлора.


Горячая вода из бойлера бактериологически намного грязнее водопроводной горячей. Народ экономит, включает минимальный нагрев бойлера, получает питомник для бактерий

Так, а смысл в нагреве до 40?, таймерами под утро бойлер до 60 на 7:00, и его хватает на день-вечер, и с бактериологией порядок.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:03

  vano80 написав:
Ржать можешь сколько угодно. https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150520_ru_s_osokorky_building_scandal
Там в конце есть схема расположения ТЦ.
Если району не хватает зеленых зон, так может не надо было Лебединый строить на месте рынка? А оборудовать там парк с набережной. Хотя, "инвесторы под аренду" с тобой явно не согласятся :mrgreen:

В этой развязке зимой дети на санках катались, потому,что больше негде.

Инвесторам под аренду пох где покупать, абы дешевле. На них держится всё строительство эконом класса.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:жена генпрокурора, регистрирует джиэли за много лямов денег, щеголяет с сумками по 3 куе, и откровенно ссыт в уши вильно людям.

Как сегодня, "б*** муха" в прямом эфире. Не тот текст читала...как болванчик

https://www.youtube.com/watch?v=9ZL8LAulPMU
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:07

  Faceless написав:Так, с политикой сюда - Політичні дискусії
Заодно в голосовалке поучаствуйте. Интересные результаты получаются

Шановний модераторе, лише один допис, і більше нетематики не буде.
Колеги, погодьтеся, що 28% відспіваних йолопів для лендлордо-фінансових гілок - це забагато. А що вже вимагати від "пересічних" ?? Просто ШОК !!! :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:07

  hume написав:Инвесторам под аренду пох где покупать, абы дешевле. На них держится всё строительство эконом класса.


да почему тока инвесторам?
понаехам абы киев и новострой - уси з мого сэла на позняках живуть то и я соби там куплю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:07

  Первый написав:
Для кардиналодрочунів.

На виході бусінка. У вересні будуть документи.

І почнеться народна забава хто краще заіпашить дєвствєнний фасад.

Если буду стеклить, то только с выносом. Чтоб лоб не упирался.

Нужно было весь тёмный делать.

ПС
Продавать по цене такого же этажа жк ария не сурьёзно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:10

  hume написав:Нужно было весь тёмный делать.

А что за прикол темные фасады делать в новостройках?
Это новая мода такая?
:roll:
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