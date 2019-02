Додано: Чет 07 лют, 2019 16:07

hume написав: Инвесторам под аренду пох где покупать, абы дешевле. На них держится всё строительство эконом класса. Инвесторам под аренду пох где покупать, абы дешевле. На них держится всё строительство эконом класса.



да почему тока инвесторам?

понаехам абы киев и новострой - уси з мого сэла на позняках живуть то и я соби там куплю да почему тока инвесторам?понаехам абы киев и новострой - уси з мого сэла на позняках живуть то и я соби там куплю

