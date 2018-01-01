Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.
Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.
В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.
kingkongovets написав: любой кроме пороха сольет страну путину, а в этом случае никто уже варежку о коррупции особо разевать не будет, поспрошайте об этом у крымчан, которые уже зашуганны и застроенны как дрессированные собачки хотите так же?
Ещё чуть чуть такого управления и сам буду агитировать куда нибудь сдаться. И в Польше и в росии недвижимость в разы дороже.
А Фейслес і Ко пишуть, що в Києві все чудово! ЗП ростуть, як на дрожжах! І "дорожай" скоро гряде! Як той білий пухнастий звір)))
_Mykola_ написав:При постоянном росте стоимости горячей воды, бойлер окупается за года три в зависисмости от модели, и, лично для меня, немаловажный момент, что холодная вода намного чище чем горячая + холодную перед нагревом проще чистить от механических примесей и от хлора.
Горячая вода из бойлера бактериологически намного грязнее водопроводной горячей. Народ экономит, включает минимальный нагрев бойлера, получает питомник для бактерий
Так, а смысл в нагреве до 40?, таймерами под утро бойлер до 60 на 7:00, и его хватает на день-вечер, и с бактериологией порядок.
Faceless написав:Так, с политикой сюда - Політичні дискусії Заодно в голосовалке поучаствуйте. Интересные результаты получаются
Шановний модераторе, лише один допис, і більше нетематики не буде. Колеги, погодьтеся, що 28% відспіваних йолопів для лендлордо-фінансових гілок - це забагато. А що вже вимагати від "пересічних" ?? Просто ШОК !!!