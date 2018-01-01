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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 424425426427>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто-то пробовал торговаться с UDP по Бульвару Фонтанов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:39

  сірий написав:[
Метро в помощь

если бы ездил по такому маршруту, то пересел бы
Кстати, на оболонь тоже всё стояло от крещатика
Востаннє редагувалось hume в Чет 07 лют, 2019 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:39

  airmax78 написав:
  сірий написав:Метро в помощь

Метро помогает ровно до того момента, пока у человека не появляется автомобиль. После этого метро становится вариантом Б. Когда ну уж совсем никак.

Ну, если человек -автомобиль. Тогда да, сложно. :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:09

Киевские балконы: что можно и чего нельзя

https://bigkiev.com.ua/kievskie-balkony ... LYCP25aaVQ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:13

  hume написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Продавать по цене такого же этажа жк ария не сурьёзно.

Не жалуйтесь, берите. Еще никто не пожалел о покупке новостроя начиная с конца 2014 года-всё только в рост

Я продать думаю


Мне интересно, ваш объект бы по цене Арии (или по той цене, что вы себе задумали) улетел бы сходу? Интересно, что с уровнем цен и возможностью покупателей.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?

Ну тогда я прав, раз не покупаю
Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:21

  hume написав:
  Рыба-сом написав:
  hume написав:Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.

Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.

В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.


Поддержу вас в этом, но это все тяжелое наследие совка. Не было и нет комплексного понимания, как развивать КОМФОРТНЫЙ город и денег тоже.

Вот пример, жк Грейт, реально можно было поставить на набережной, пустив проездную часть в тоннеле. Но сколько это стоило бы? А денег нет.

Вот так и живем, хочеш красивую "недорогую" набережную -> лети в Будапешт, нет на "недорогую" набережную столько денег -> едь в Днепр :)
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 07 лют, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:23

С начала года население Киева увеличилось на 3,4 тысячи человек

Увеличение численности населения города произошло за счет естественного и миграционного прироста - на 931 и 2478 человек соответственно.

http://kievvlast.com.ua/news/s-nachala- ... 0.facebook
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:27

  change_pm написав:
  hume написав:
  Рыба-сом написав:[quote="4575387:hume"
Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.[/quote

Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.

В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.


Поддержу вас в этом, но это все тяжелое наследие совка. Не было и нет комплексного понимания, как развивать КОМФОРТНЫЙ город и денег тоже.

Вот пример, жк Грейт, реально можно было поставить на набережной, пустив проездную часть в тоннеле. Но сколько это стоило бы? А денег нет.

Вот так и живем, хочеш красивую "недорогую" набережную -> лети в Будапешт, нет на "недорогую" набережную столько денег -> едь в Днепр :)

Совка? Все перечисленные Хьюмом обустроенные участки набережной - это как раз наследие совка. А вот "набережная ПОХа" - это уже чистый постсовок. Посмотрим, что будет с "городом-садом" Рыбальским :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:36

Стиль ремонта - минимализм :lol:

https://newsone.ua/news/accidents/v-kieve-chetvero-muzhchin-ustroili-ponozhovshchinu-iz-za-odnoj-devushki.html
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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