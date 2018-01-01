Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?
Ну тогда я прав, раз не покупаю Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера....
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hume написав:Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.
Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.
В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.
Поддержу вас в этом, но это все тяжелое наследие совка. Не было и нет комплексного понимания, как развивать КОМФОРТНЫЙ город и денег тоже.
Вот пример, жк Грейт, реально можно было поставить на набережной, пустив проездную часть в тоннеле. Но сколько это стоило бы? А денег нет.
Вот так и живем, хочеш красивую "недорогую" набережную -> лети в Будапешт, нет на "недорогую" набережную столько денег -> едь в Днепр
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 07 лют, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Рыба-сом написав:[quote="4575387:hume" Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.[/quote
Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.
В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.
Поддержу вас в этом, но это все тяжелое наследие совка. Не было и нет комплексного понимания, как развивать КОМФОРТНЫЙ город и денег тоже.
Вот пример, жк Грейт, реально можно было поставить на набережной, пустив проездную часть в тоннеле. Но сколько это стоило бы? А денег нет.
Вот так и живем, хочеш красивую "недорогую" набережную -> лети в Будапешт, нет на "недорогую" набережную столько денег -> едь в Днепр
Совка? Все перечисленные Хьюмом обустроенные участки набережной - это как раз наследие совка. А вот "набережная ПОХа" - это уже чистый постсовок. Посмотрим, что будет с "городом-садом" Рыбальским