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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 424425426427
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:41

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?

Ну тогда я прав, раз не покупаю
Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера....

А где вы живёте? А то так расписали, что и мне захотелось.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:43

  Nikita1000 написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?

Ну тогда я прав, раз не покупаю
Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера....

А где вы живёте? А то так расписали, что и мне захотелось.

Если всё нравится, то почему не покупает? :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не, реально,а где это место?
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:49

  ребе Нок написав:Стиль ремонта - минимализм :lol:

https://newsone.ua/news/accidents/v-kieve-chetvero-muzhchin-ustroili-ponozhovshchinu-iz-za-odnoj-devushki.html

Несчастные врачи скорой помощи. Хуже чем на фронте.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:53

  Nikita1000 написав:Не, реально,а где это место?

Вроде, где-то в районе Дегтяревской +/-
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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  #<1 ... 424425426427
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