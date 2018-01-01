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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:41
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?
Ну тогда я прав, раз не покупаю
Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера....
А где вы живёте? А то так расписали, что и мне захотелось.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:43
Nikita1000 написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?
Ну тогда я прав, раз не покупаю
Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера....
А где вы живёте? А то так расписали, что и мне захотелось.
Если всё нравится, то почему не покупает?
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:44
Не, реально,а где это место?
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:53
Nikita1000 написав:
Не, реально,а где это место?
Вроде, где-то в районе Дегтяревской +/-
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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