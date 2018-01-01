Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:а когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?
Ну тогда я прав, раз не покупаю Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера....
А где вы живёте? А то так расписали, что и мне захотелось.
hume написав:Кстати, по поводу левого берега. Вчера ехал со старонаводницкой на дарницкую площадь 1,5 часа. Если вы по работе завязаны на правый, жить на левом это ад. Я бы не вынес ежедневного форсирования Днепра.
Можно сказать о любом районе практически. По личному опыту, даже в часы пик Днепр форсировался по Патона за 20 минут.
В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.
Поддержу вас в этом, но это все тяжелое наследие совка. Не было и нет комплексного понимания, как развивать КОМФОРТНЫЙ город и денег тоже.
Вот пример, жк Грейт, реально можно было поставить на набережной, пустив проездную часть в тоннеле. Но сколько это стоило бы? А денег нет.
Совка? Все перечисленные Хьюмом обустроенные участки набережной - это как раз наследие совка. А вот "набережная ПОХа" - это уже чистый постсовок. Посмотрим, что будет с "городом-садом" Рыбальским [/quote]
Обратите внимание на смысл:
Тяжелое наследие совка = Не было и нет комплексного понимания, как развивать КОМФОРТНЫЙ город. Да, некоторые районы развивались ОК, но в целом город - нет.
Второе выделеное - чистый постсовок развивался и развивается на ПОхе, тем кто в совке родился или был воспитан и обучен теми, кто в совке родился. Да, там есть Риверстоун, но все остальное отстоун...
hume написав:Кстати, по поводу левого берега. Вчера ехал со старонаводницкой на дарницкую площадь 1,5 часа. Если вы по работе завязаны на правый, жить на левом это ад. Я бы не вынес ежедневного форсирования Днепра.
Можно сказать о любом районе практически. По личному опыту, даже в часы пик Днепр форсировался по Патона за 20 минут.
Это отчасти вызвано ремонтом на соседнем мосту,где уже полгода перекрыта половина проезжей части + сейчас оттепель и там разбитое дорожное полотно что еще больше замедляет скорость проезда даже по одной полосе.
"Ну тогда я прав, раз не покупаю Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера...." Так за описом реально ДорогожИчі. Три парка поряд: 1.Бабин Яр (Кирилівський гай), 2.Сирецький парк (Дитяча залізниця), 3.Сирецький гай (Дубки) - гірок неміряно. Метро "ДорогожИчі" - поряд. АТБ - на Щусєва + "Екомаркет" на О.Теліги. Рух проти потоку - з вул. Стеценка на Щусєва. ))