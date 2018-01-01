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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 425426427428429>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:43

  Nikita1000 написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а когда пересичный квартиру покупал/снимал он каким местом думал о том где его дети на санках будут кататься?

Ну тогда я прав, раз не покупаю
Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера....

А где вы живёте? А то так расписали, что и мне захотелось.

Если всё нравится, то почему не покупает? :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не, реально,а где это место?
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:53

  Nikita1000 написав:Не, реально,а где это место?

Вроде, где-то в районе Дегтяревской +/-
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:00

  hume написав:Кстати, по поводу левого берега. Вчера ехал со старонаводницкой на дарницкую площадь 1,5 часа. Если вы по работе завязаны на правый, жить на левом это ад. Я бы не вынес ежедневного форсирования Днепра.

Можно сказать о любом районе практически.
По личному опыту, даже в часы пик Днепр форсировался по Патона за 20 минут.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:00

  Рыба-сом написав:
  Nikita1000 написав:Не, реально,а где это место?

Вроде, где-то в районе Дегтяревской +/-

Дорогожичи :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:07

  change_pm написав:
  hume написав:
  Рыба-сом написав:

В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.


Поддержу вас в этом, но это все тяжелое наследие совка. Не было и нет комплексного понимания, как развивать КОМФОРТНЫЙ город и денег тоже.

Вот пример, жк Грейт, реально можно было поставить на набережной, пустив проездную часть в тоннеле. Но сколько это стоило бы? А денег нет.


Совка? Все перечисленные Хьюмом обустроенные участки набережной - это как раз наследие совка. А вот "набережная ПОХа" - это уже чистый постсовок. Посмотрим, что будет с "городом-садом" Рыбальским :mrgreen:[/quote]

Обратите внимание на смысл:

Тяжелое наследие совка = Не было и нет комплексного понимания, как развивать КОМФОРТНЫЙ город. Да, некоторые районы развивались ОК, но в целом город - нет.

Второе выделеное - чистый постсовок развивался и развивается на ПОхе, тем кто в совке родился или был воспитан и обучен теми, кто в совке родился. Да, там есть Риверстоун, но все остальное отстоун...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:12

  kingkongovets написав:С начала года население Киева увеличилось на 3,4 тысячи человек

Увеличение численности населения города произошло за счет естественного и миграционного прироста - на 931 и 2478 человек соответственно.

http://kievvlast.com.ua/news/s-nachala- ... 0.facebook



Статья от 21 августа 2018 г
Свежачок-с :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:16

  Gastarbaiter написав:
  hume написав:Кстати, по поводу левого берега. Вчера ехал со старонаводницкой на дарницкую площадь 1,5 часа. Если вы по работе завязаны на правый, жить на левом это ад. Я бы не вынес ежедневного форсирования Днепра.

Можно сказать о любом районе практически.
По личному опыту, даже в часы пик Днепр форсировался по Патона за 20 минут.


Это отчасти вызвано ремонтом на соседнем мосту,где уже полгода перекрыта половина проезжей части + сейчас оттепель и там разбитое дорожное полотно что еще больше замедляет скорость проезда даже по одной полосе.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:20

аркада продолжает лить бетон на Осокорках, депутаты с Кличко жутко возмущены ииии...все..... :mrgreen: :mrgreen:

http://kievvlast.com.ua/news/ooo-kontak ... kievsoveta
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:33

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:
  Nikita1000 написав:Не, реально,а где это место?

Вроде, где-то в районе Дегтяревской +/-

Дорогожичи :mrgreen:

"Ну тогда я прав, раз не покупаю
Потому что от съёмной до метро-5 минут пешком, три парка недалеко от дома, два из которых-пешком, горки в парках-сколько хочешь...и АТБ под боком...и с работы- против основного транспортного потока. А то зафукали меня вчера...."
Так за описом реально ДорогожИчі. Три парка поряд: 1.Бабин Яр (Кирилівський гай), 2.Сирецький парк (Дитяча залізниця), 3.Сирецький гай (Дубки) - гірок неміряно. Метро "ДорогожИчі" - поряд. АТБ - на Щусєва + "Екомаркет" на О.Теліги. Рух проти потоку - з вул. Стеценка на Щусєва. ))
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