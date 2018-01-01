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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:53
Ребята, кто-то сталкивался - реально работает?
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:15
Вы наверно живете в мире ежемесячных доходов по 5-10 куе
Открою вам глазки,что-бы вы меньше в облаках летали.
Есть значительная часть населения для которых расходы на оплату услуг за энергопостачання и услуги ЖКХ составляют 15-20% от всех доходов. И для них повышение тарифов имеет большое значение. А вот как раз доля семей у которых доход в месяц выше 10 куе , составляет по Киеву не более 5% , как раз вот такие как вы являются стат погрешностью, которая о себе очень высокого мнения !
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
15-20% нормальная европейская практика для пересичных, открой глазки и забывайте о халяве
и да, давайте уже заканчивать флуд о тарифах ЖКХ
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 07 лют, 2019 19:20, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Большое это какое?
Подняли стоимость гигакалории на 22% или 280 грн. На сколько изменилась цена за 65 метровую треху бпс на оболоне стоимостью 1 200 000 тыс грн.
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:23
Это флуд или не флуд ?
Отвечу из уважения для тех кто не понимает о чем пишет. Данные тарифы вступили в действие только с 1 января 2019 года, платежки с новыми счетами население начнет получать только через неделю. Еще никто не получил платежек по новым тарифам, как это может влиять на стоимость БПС ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:24
zzzzzz Вы модные МОПы не троньте! Модные МОПы - это лучшее, что случилось с КРЖН за последние 100 лет (за исключением домов Алешина).
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:24
Летим в 0!!!
Провидец
походу у зужжжжжалки в голове изменилась на те же 22%
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:26
Да не особо это может влиять. Жить-то все равно где-то надо. Ну, может, голову начнут чесать: как уменьшить теплопотери, как по-меньше воды использовать и т.п. Ну, некоторые, конечно, начнут чесать в направлении магнитов и прочей грязи.
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:27
Нормы потребления после повышения в три раза,теперь снижены до исходного значения
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И как эта категория людей относится к покупателям на КРЖН?
О, на смену "Киеву Фейслесса" пришел "Киев ЗЗЗЗЗЗ", каждый двадцатый в Киеве с доходом от 10куе в мес
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