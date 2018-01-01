Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Кличко не знает как КГГА будет возвращать киевлянам 1,5 млрд гривен переплаты за жилищные услуги
Столичный градоначальник не смог рассказать депутатам, что предпринимает руководство Киевской горгосадминистрации (КГГА) для возврата жителям столицы около 1,5 млрд гривен, которые те в течении полутора лет переплатили за содержание своих домов и придомовых территорий. http://kievvlast.com.ua/news/klichko-ne ... nye-uslugi
тариф приняли без экономического обоснования, сборы длились 1,5 года, с киевлян собрали 1,5 млрд.грн незаконно.
Кличко все стрелки перевел на Пантелеева который в отпуске.
airmax78 написав:zzzzzz Вы модные МОПы не троньте! Модные МОПы - это лучшее, что случилось с КРЖН за последние 100 лет (за исключением домов Алешина).
Кстати немного по теме ветки Сегодня ККЦ бросал альтернативный рейтинг застройщиков, там фигурирует Паркленд от ЗИМ как пример отличной комплексной застройки. Про локацию и сам комплекс который имеет только 1 выезд на Максимовича даже писать не буду. Архитектурные решения...лаконично и без излишеств...
Думаю Максу понравится фасад, нечего стеклить...только кондиционерами будут ипашить фасад кому как угодно ибо застройщик не соизволил определить места установки.
Кстати в том же обзоре зеленый дом Скайлайн2 от ЗИМа назвали лучшим комфортом в Киеве. БГГ. Если сообщество хочет могу сфоткать при случае как это выглядит в жизни
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