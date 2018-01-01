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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:32

Кличко не знает как КГГА будет возвращать киевлянам 1,5 млрд гривен переплаты за жилищные услуги

Столичный градоначальник не смог рассказать депутатам, что предпринимает руководство Киевской горгосадминистрации (КГГА) для возврата жителям столицы около 1,5 млрд гривен, которые те в течении полутора лет переплатили за содержание своих домов и придомовых территорий.
http://kievvlast.com.ua/news/klichko-ne ... nye-uslugi


тариф приняли без экономического обоснования, сборы длились 1,5 года, с киевлян собрали 1,5 млрд.грн незаконно.

Кличко все стрелки перевел на Пантелеева который в отпуске.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:35

  airmax78 написав:zzzzzz Вы модные МОПы не троньте! Модные МОПы - это лучшее, что случилось с КРЖН за последние 100 лет (за исключением домов Алешина).

Кстати немного по теме ветки
Сегодня ККЦ бросал альтернативный рейтинг застройщиков, там фигурирует Паркленд от ЗИМ как пример отличной комплексной застройки. Про локацию и сам комплекс который имеет только 1 выезд на Максимовича даже писать не буду. Архитектурные решения...лаконично и без излишеств...

Зображення

Думаю Максу понравится фасад, нечего стеклить...только кондиционерами будут ипашить фасад кому как угодно ибо застройщик не соизволил определить места установки.

Кстати в том же обзоре зеленый дом Скайлайн2 от ЗИМа назвали лучшим комфортом в Киеве. БГГ. Если сообщество хочет могу сфоткать при случае как это выглядит в жизни :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:37

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Есть значительная часть населения для которых расходы на оплату услуг за энергопостачання и услуги ЖКХ составляют 15-20% от всех доходов.

И как эта категория людей относится к покупателям на КРЖН?

По цепочке относится, снижаются распологаемые доходы. Падают выручки у предпринимателей,падает выручка у бизнеса.

  zzzzzz написав:А вот как раз доля семей у которых доход в месяц выше 10 куе , составляет по Киеву не более 5%

О, на смену "Киеву Фейслесса" пришел "Киев ЗЗЗЗЗЗ", каждый двадцатый в Киеве с доходом от 10куе в мес :mrgreen:

Зачем вы манипулируете, я написал НЕ БОЛЕЕ 5% , по факту может даже не более 1%
Живите своим умом!
zzzzzz
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