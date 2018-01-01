Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кличко не знает как КГГА будет возвращать киевлянам 1,5 млрд гривен переплаты за жилищные услуги
Столичный градоначальник не смог рассказать депутатам, что предпринимает руководство Киевской горгосадминистрации (КГГА) для возврата жителям столицы около 1,5 млрд гривен, которые те в течении полутора лет переплатили за содержание своих домов и придомовых территорий. http://kievvlast.com.ua/news/klichko-ne ... nye-uslugi
тариф приняли без экономического обоснования, сборы длились 1,5 года, с киевлян собрали 1,5 млрд.грн незаконно.
Кличко все стрелки перевел на Пантелеева который в отпуске.
airmax78 написав:zzzzzz Вы модные МОПы не троньте! Модные МОПы - это лучшее, что случилось с КРЖН за последние 100 лет (за исключением домов Алешина).
Кстати немного по теме ветки Сегодня ККЦ бросал альтернативный рейтинг застройщиков, там фигурирует Паркленд от ЗИМ как пример отличной комплексной застройки. Про локацию и сам комплекс который имеет только 1 выезд на Максимовича даже писать не буду. Архитектурные решения...лаконично и без излишеств...
Думаю Максу понравится фасад, нечего стеклить...только кондиционерами будут ипашить фасад кому как угодно ибо застройщик не соизволил определить места установки.
Кстати в том же обзоре зеленый дом Скайлайн2 от ЗИМа назвали лучшим комфортом в Киеве. БГГ. Если сообщество хочет могу сфоткать при случае как это выглядит в жизни
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Провидец написав:Большое это какое? Подняли стоимость гигакалории на 22% или 280 грн. На сколько изменилась цена за 65 метровую треху бпс на оболоне стоимостью 1 200 000 тыс грн.
Это флуд или не флуд ?
Отвечу из уважения для тех кто не понимает о чем пишет. Данные тарифы вступили в действие только с 1 января 2019 года, платежки с новыми счетами население начнет получать только через неделю. Еще никто не получил платежек по новым тарифам, как это может влиять на стоимость БПС ?
Вы сказали что оказывает большое влияние. Мы, типа, на финансовом форуме. Я указал конкретные цифры. Вы утверждаете о большом влиянии. На сколько подешевеет квартира, в связи с этим? Оценочно.
airmax78 написав:zzzzzz Вы модные МОПы не троньте! Модные МОПы - это лучшее, что случилось с КРЖН за последние 100 лет (за исключением домов Алешина).
Кстати немного по теме ветки Сегодня ККЦ бросал альтернативный рейтинг застройщиков, там фигурирует Паркленд от ЗИМ как пример отличной комплексной застройки. Про локацию и сам комплекс который имеет только 1 выезд на Максимовича даже писать не буду. Архитектурные решения...лаконично и без излишеств...
Думаю Максу понравится фасад, нечего стеклить...только кондиционерами будут ипашить фасад кому как угодно ибо застройщик не соизволил определить места установки.
Кстати в том же обзоре зеленый дом Скайлайн2 от ЗИМа назвали лучшим комфортом в Киеве. БГГ. Если сообщество хочет могу сфоткать при случае как это выглядит в жизни
Объективность в том обзоре начинается и заканчивается КАНом. Даже про Тарян не упомянули.
zzzzzz написав:Вы наверно живете в мире ежемесячных доходов по 5-10 куе Открою вам глазки,что-бы вы меньше в облаках летали. Есть значительная часть населения для которых расходы на оплату услуг за энергопостачання и услуги ЖКХ составляют 15-20% от всех доходов. И для них повышение тарифов имеет большое значение.
Открою вам глазки, что есть такое понятие, как субсидия. Не слышали, нет ? Рекомендую почитать о ней. Так вот субсидия и введена, чтобы оплата за ЖКХ не превышала 15% от доходов домохозяйств.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
zzzzzz написав:Вы наверно живете в мире ежемесячных доходов по 5-10 куе Открою вам глазки,что-бы вы меньше в облаках летали. Есть значительная часть населения для которых расходы на оплату услуг за энергопостачання и услуги ЖКХ составляют 15-20% от всех доходов. И для них повышение тарифов имеет большое значение.
Открою вам глазки, что есть такое понятие, как субсидия. Не слышали, нет ? Рекомендую почитать о ней. Так вот субсидия и введена, чтобы оплата за ЖКХ не превышала 15% от доходов домохозяйств.
Вы серьезно , а я и не знал. Кол-во субсидируемых домохозяйств на конец 2017 года было 6,9 млн, на конец 2018 года - 3,9 млн. 3 млн было отказано. Долг населения за услуги ЖКХ и эл.эн вырос на 23 млрд.грн.по Украине. Так что, сильно много субсидий раздали за 2018 год или нет ?