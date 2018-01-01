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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 427428429430431>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:32

Кличко не знает как КГГА будет возвращать киевлянам 1,5 млрд гривен переплаты за жилищные услуги

Столичный градоначальник не смог рассказать депутатам, что предпринимает руководство Киевской горгосадминистрации (КГГА) для возврата жителям столицы около 1,5 млрд гривен, которые те в течении полутора лет переплатили за содержание своих домов и придомовых территорий.
http://kievvlast.com.ua/news/klichko-ne ... nye-uslugi


тариф приняли без экономического обоснования, сборы длились 1,5 года, с киевлян собрали 1,5 млрд.грн незаконно.

Кличко все стрелки перевел на Пантелеева который в отпуске.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:35

  airmax78 написав:zzzzzz Вы модные МОПы не троньте! Модные МОПы - это лучшее, что случилось с КРЖН за последние 100 лет (за исключением домов Алешина).

Кстати немного по теме ветки
Сегодня ККЦ бросал альтернативный рейтинг застройщиков, там фигурирует Паркленд от ЗИМ как пример отличной комплексной застройки. Про локацию и сам комплекс который имеет только 1 выезд на Максимовича даже писать не буду. Архитектурные решения...лаконично и без излишеств...

Зображення

Думаю Максу понравится фасад, нечего стеклить...только кондиционерами будут ипашить фасад кому как угодно ибо застройщик не соизволил определить места установки.

Кстати в том же обзоре зеленый дом Скайлайн2 от ЗИМа назвали лучшим комфортом в Киеве. БГГ. Если сообщество хочет могу сфоткать при случае как это выглядит в жизни :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:37

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Есть значительная часть населения для которых расходы на оплату услуг за энергопостачання и услуги ЖКХ составляют 15-20% от всех доходов.

И как эта категория людей относится к покупателям на КРЖН?

По цепочке относится, снижаются распологаемые доходы. Падают выручки у предпринимателей,падает выручка у бизнеса.

  zzzzzz написав:А вот как раз доля семей у которых доход в месяц выше 10 куе , составляет по Киеву не более 5%

О, на смену "Киеву Фейслесса" пришел "Киев ЗЗЗЗЗЗ", каждый двадцатый в Киеве с доходом от 10куе в мес :mrgreen:
[/quote]
Зачем вы манипулируете, я написал НЕ БОЛЕЕ 5% , по факту может даже не более 1%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Провидец написав:Большое это какое?
Подняли стоимость гигакалории на 22% или 280 грн. На сколько изменилась цена за 65 метровую треху бпс на оболоне стоимостью 1 200 000 тыс грн.


Это флуд или не флуд ?

Отвечу из уважения для тех кто не понимает о чем пишет. Данные тарифы вступили в действие только с 1 января 2019 года, платежки с новыми счетами население начнет получать только через неделю. Еще никто не получил платежек по новым тарифам, как это может влиять на стоимость БПС ?


Вы сказали что оказывает большое влияние. Мы, типа, на финансовом форуме.
Я указал конкретные цифры.
Вы утверждаете о большом влиянии. На сколько подешевеет квартира, в связи с этим? Оценочно.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Зачем вы манипулируете, я написал НЕ БОЛЕЕ 5% , по факту может даже не более 1%

Ну да, вот только ценность тогда от этой вашей оценки. Не более 50% означало бы то же самое, ведь будь в реале 0,05% - то это и не более 5%, и не более 50% :mrgreen:
  zzzzzz написав:По цепочке относится, снижаются распологаемые доходы. Падают выручки у предпринимателей,падает выручка у бизнеса.

Ну дайте вашу оценку, насколько сильно такое влияние.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:40

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:zzzzzz Вы модные МОПы не троньте! Модные МОПы - это лучшее, что случилось с КРЖН за последние 100 лет (за исключением домов Алешина).

Кстати немного по теме ветки
Сегодня ККЦ бросал альтернативный рейтинг застройщиков, там фигурирует Паркленд от ЗИМ как пример отличной комплексной застройки. Про локацию и сам комплекс который имеет только 1 выезд на Максимовича даже писать не буду. Архитектурные решения...лаконично и без излишеств...

Думаю Максу понравится фасад, нечего стеклить...только кондиционерами будут ипашить фасад кому как угодно ибо застройщик не соизволил определить места установки.

Кстати в том же обзоре зеленый дом Скайлайн2 от ЗИМа назвали лучшим комфортом в Киеве. БГГ. Если сообщество хочет могу сфоткать при случае как это выглядит в жизни :mrgreen:

Объективность в том обзоре начинается и заканчивается КАНом. Даже про Тарян не упомянули.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:41

  zzzzzz написав:Вы наверно живете в мире ежемесячных доходов по 5-10 куе
Открою вам глазки,что-бы вы меньше в облаках летали.
Есть значительная часть населения для которых расходы на оплату услуг за энергопостачання и услуги ЖКХ составляют 15-20% от всех доходов. И для них повышение тарифов имеет большое значение.

Открою вам глазки, что есть такое понятие, как субсидия. Не слышали, нет ? Рекомендую почитать о ней.
Так вот субсидия и введена, чтобы оплата за ЖКХ не превышала 15% от доходов домохозяйств.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:44

Faceless
может уже хватит???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Объективность в том обзоре начинается и заканчивается КАНом.

Я бы все таки хотел услышать ваше мнение про архитектурные решения Паркленда, или зря вот это фоткал, выкладывал...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:47

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Вы наверно живете в мире ежемесячных доходов по 5-10 куе
Открою вам глазки,что-бы вы меньше в облаках летали.
Есть значительная часть населения для которых расходы на оплату услуг за энергопостачання и услуги ЖКХ составляют 15-20% от всех доходов. И для них повышение тарифов имеет большое значение.

Открою вам глазки, что есть такое понятие, как субсидия. Не слышали, нет ? Рекомендую почитать о ней.
Так вот субсидия и введена, чтобы оплата за ЖКХ не превышала 15% от доходов домохозяйств.


Вы серьезно , а я и не знал. Кол-во субсидируемых домохозяйств на конец 2017 года было 6,9 млн, на конец 2018 года - 3,9 млн.
3 млн было отказано.
Долг населения за услуги ЖКХ и эл.эн вырос на 23 млрд.грн.по Украине. Так что, сильно много субсидий раздали за 2018 год или нет ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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