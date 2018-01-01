Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Вы наверно живете в мире ежемесячных доходов по 5-10 куе Открою вам глазки,что-бы вы меньше в облаках летали. Есть значительная часть населения для которых расходы на оплату услуг за энергопостачання и услуги ЖКХ составляют 15-20% от всех доходов. И для них повышение тарифов имеет большое значение.
Открою вам глазки, что есть такое понятие, как субсидия. Не слышали, нет ? Рекомендую почитать о ней. Так вот субсидия и введена, чтобы оплата за ЖКХ не превышала 15% от доходов домохозяйств.
Хз только как они считают субсидию. На год может раскидывают. Сейчас мать имеет пенисю 3700 коммуналка 1800 (отопление, вода, электрика,жек) это точно не меньше 15%.
мы тут методику обсуждали.. будут ещё и правила Київводоканал спростовує чутки про те, що Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг розпочинає діяти вже з лютого місяця. Застосування Методики розпочнеться з моменту, коли будуть прийняті Правила надання житлово-комунальних послуг. Станом на сьогоднішній день такі Правила знаходяться в стадії розробки.
Провидец написав:Вы сказали что оказывает большое влияние. Мы, типа, на финансовом форуме. Я указал конкретные цифры. Вы утверждаете о большом влиянии. На сколько подешевеет квартира, в связи с этим? Оценочно.
В цифрах не даю оценки. Я не строю прогнозов, а даю оценку фактам. Повышение тарифов это факт который оказывает большое влияние.
zzzzzz написав:Вы серьезно , а я и не знал. Кол-во субсидируемых домохозяйств на конец 2017 года было 6,9 млн, на конец 2018 года - 3,9 млн. 3 млн было отказано. Долг населения за услуги ЖКХ и эл.эн вырос на 23 млрд.грн.по Украине. Так что, сильно много субсидий раздали за 2018 год или нет ?
Воот, знаете о субсидиях. А субсидии всем должны были раздавать ? PS. У меня пара соседей лишились субсидии, потому что не платили даже обязательный платёж. И не потому, что денег нет, а принципиально не платили. Выходите в жизнь, а уже потом анализируйте сухие цифры
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
zzzzzz написав:Вы серьезно , а я и не знал. Кол-во субсидируемых домохозяйств на конец 2017 года было 6,9 млн, на конец 2018 года - 3,9 млн. 3 млн было отказано. Долг населения за услуги ЖКХ и эл.эн вырос на 23 млрд.грн.по Украине. Так что, сильно много субсидий раздали за 2018 год или нет ?
Воот, знаете о субсидиях. А субсидии всем должны были раздавать ? PS. У меня пара соседей лишились субсидии, потому что не платили даже обязательный платёж. И не потому, что денег нет, а принципиально не платили. Выходите в жизнь, а уже потом анализируйте сухие цифры
Не нужно мне лозунги задвигать про социальную справедливость и неравенство. Имеем по факту долгов по стране на 56 млрд.грн.
Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?
zzzzzz И шо ? бросили табличку с цифрами. Так у нас по цифрам - все бедные. А выйдешь в реальную жизнь, так кафе-рестораны - заняты. Под кафе-ресторанами припаркованы авто, разной ценовой категории. На кафе-рестораны - есть деньги, а на ЖКХ - денег нет Я к чему, сухие цифры - это хорошо. Но надо немного ширше анализировать
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot написав:zzzzzz И шо ? бросили табличку с цифрами. Так у нас по цифрам - все бедные. А выйдешь в реальную жизнь, так кафе-рестораны - заняты. Под кафе-ресторанами припаркованы авто, разной ценовой категории. На кафе-рестораны - есть деньги, а на ЖКХ - денег нет Я к чему, сухие цифры - это хорошо. Но надо немного ширше анализировать
зря вы этого тролля кормите тема о тарифах жкх и субсидиях - явный флуд, к ценам кржн она никаким боком, зудящий реально сюда тащит весь зрадоебский хлам шо ему попадается, не стоит это поощрять и втягиваться в его обсуждение
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 лют, 2019 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.