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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431>
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:50

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Вы наверно живете в мире ежемесячных доходов по 5-10 куе
Открою вам глазки,что-бы вы меньше в облаках летали.
Есть значительная часть населения для которых расходы на оплату услуг за энергопостачання и услуги ЖКХ составляют 15-20% от всех доходов. И для них повышение тарифов имеет большое значение.

Открою вам глазки, что есть такое понятие, как субсидия. Не слышали, нет ? Рекомендую почитать о ней.
Так вот субсидия и введена, чтобы оплата за ЖКХ не превышала 15% от доходов домохозяйств.



Хз только как они считают субсидию. На год может раскидывают. Сейчас мать имеет пенисю 3700 коммуналка 1800 (отопление, вода, электрика,жек) это точно не меньше 15%.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:50

мы тут методику обсуждали.. будут ещё и правила
Київводоканал спростовує чутки про те, що Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг розпочинає діяти вже з лютого місяця. Застосування Методики розпочнеться з моменту, коли будуть прийняті Правила надання житлово-комунальних послуг. Станом на сьогоднішній день такі Правила знаходяться в стадії розробки.
морда
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:51

  Провидец написав:Вы сказали что оказывает большое влияние. Мы, типа, на финансовом форуме.
Я указал конкретные цифры.
Вы утверждаете о большом влиянии. На сколько подешевеет квартира, в связи с этим? Оценочно.

В цифрах не даю оценки. Я не строю прогнозов, а даю оценку фактам.
Повышение тарифов это факт который оказывает большое влияние.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:56

  zzzzzz написав:Вы серьезно , а я и не знал. Кол-во субсидируемых домохозяйств на конец 2017 года было 6,9 млн, на конец 2018 года - 3,9 млн.
3 млн было отказано.
Долг населения за услуги ЖКХ и эл.эн вырос на 23 млрд.грн.по Украине. Так что, сильно много субсидий раздали за 2018 год или нет ?

Воот, знаете о субсидиях.
А субсидии всем должны были раздавать ?
PS. У меня пара соседей лишились субсидии, потому что не платили даже обязательный платёж. И не потому, что денег нет, а принципиально не платили.
Выходите в жизнь, а уже потом анализируйте сухие цифры
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:56

Зображення

Вот справочная таблица,из которой видно что население в ответ на рост тарифов банально сократило уровень оплаты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:58

  PUnder написав:Хз только как они считают субсидию. На год может раскидывают. Сейчас мать имеет пенисю 3700 коммуналка 1800 (отопление, вода, электрика,жек) это точно не меньше 15%.

А мать сама живёт ? и сколько прописанных в квартире ?
Если одна и такие суммы - брешете
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:58

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Вы серьезно , а я и не знал. Кол-во субсидируемых домохозяйств на конец 2017 года было 6,9 млн, на конец 2018 года - 3,9 млн.
3 млн было отказано.
Долг населения за услуги ЖКХ и эл.эн вырос на 23 млрд.грн.по Украине. Так что, сильно много субсидий раздали за 2018 год или нет ?

Воот, знаете о субсидиях.
А субсидии всем должны были раздавать ?
PS. У меня пара соседей лишились субсидии, потому что не платили даже обязательный платёж. И не потому, что денег нет, а принципиально не платили.
Выходите в жизнь, а уже потом анализируйте сухие цифры


Не нужно мне лозунги задвигать про социальную справедливость и неравенство.
Имеем по факту долгов по стране на 56 млрд.грн.

Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:04

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Объективность в том обзоре начинается и заканчивается КАНом.

Я бы все таки хотел услышать ваше мнение про архитектурные решения Паркленда, или зря вот это фоткал, выкладывал...

Ну а какое тут другое мнение может быть? Сэкономили на корзинах - получат изуродованный кондерами фасад.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:07

zzzzzz
И шо ? бросили табличку с цифрами.
Так у нас по цифрам - все бедные.
А выйдешь в реальную жизнь, так кафе-рестораны - заняты.
Под кафе-ресторанами припаркованы авто, разной ценовой категории.
На кафе-рестораны - есть деньги, а на ЖКХ - денег нет
Я к чему, сухие цифры - это хорошо. Но надо немного ширше анализировать
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:zzzzzz
И шо ? бросили табличку с цифрами.
Так у нас по цифрам - все бедные.
А выйдешь в реальную жизнь, так кафе-рестораны - заняты.
Под кафе-ресторанами припаркованы авто, разной ценовой категории.
На кафе-рестораны - есть деньги, а на ЖКХ - денег нет
Я к чему, сухие цифры - это хорошо. Но надо немного ширше анализировать


зря вы этого тролля кормите
тема о тарифах жкх и субсидиях - явный флуд, к ценам кржн она никаким боком, зудящий реально сюда тащит весь зрадоебский хлам шо ему попадается, не стоит это поощрять и втягиваться в его обсуждение
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 лют, 2019 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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