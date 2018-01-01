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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:11

  zzzzzz написав:Не нужно мне лозунги задвигать про социальную справедливость и неравенство.
Имеем по факту долгов по стране на 56 млрд.грн.

Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?

К чему такая истерика ? Как там было "я не даю оценку цифрам" (с) потёрли, ума хватило. А тут такой перфоманс.
Я вам не лозунги, я вам по сути.
Но вы опять скатились в банальный популизм и лозунги
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 07 лют, 2019 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:12

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Вы серьезно , а я и не знал. Кол-во субсидируемых домохозяйств на конец 2017 года было 6,9 млн, на конец 2018 года - 3,9 млн.
3 млн было отказано.
Долг населения за услуги ЖКХ и эл.эн вырос на 23 млрд.грн.по Украине. Так что, сильно много субсидий раздали за 2018 год или нет ?

Воот, знаете о субсидиях.
А субсидии всем должны были раздавать ?
PS. У меня пара соседей лишились субсидии, потому что не платили даже обязательный платёж. И не потому, что денег нет, а принципиально не платили.
Выходите в жизнь, а уже потом анализируйте сухие цифры


Не нужно мне лозунги задвигать про социальную справедливость и неравенство.
Имеем по факту долгов по стране на 56 млрд.грн.

Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?


Конечно выбрасывать. Но для начала следовало бы заблокировать водительские удостоверения и поездки за границу. Глядишь, и уменьшится долг. Прецедент, кстати, был уже с алиментчиками. Зашевелились аж бегом!

Про неимущих владельцев больших квартир уже неоднократно писалось, что путь для таких только один:
1)продажа жилья большой площадаи
2)покупка поменьше, следовательно подешевле
3)остальное на депозит

З.ы. Ведь не может неимущий содерждать авто бизнес-класса, так с какой радости он должен иметь возможность содержать большую квартиру (дом). Ножки по одежке...
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:13

  pesikot написав:zzzzzz
И шо ? бросили табличку с цифрами.
Так у нас по цифрам - все бедные.
А выйдешь в реальную жизнь, так кафе-рестораны - заняты.
Под кафе-ресторанами припаркованы авто, разной ценовой категории.
На кафе-рестораны - есть деньги, а на ЖКХ - денег нет
Я к чему, сухие цифры - это хорошо. Но надо немного ширше анализировать


Я где-то написал что у нас все бедные ?
Ни в коем случае. Уровень благосостояния печерских холмов растет с каждым часом.
Особенно радуют декларации народных депутатов, прокуроров,судей,вот где счастье.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:15

  zzzzzz написав:Я где-то написал что у нас все бедные ?
Ни в коем случае. Уровень благосостояния печерских холмов растет с каждым часом.
Особенно радуют декларации народных депутатов, прокуроров,судей,вот где счастье.

Популизм засчитан.
Продолжайте, ваша думка дуже важлива для нас
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:18

  Viktor написав:
  zzzzzz написав:Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?

Конечно выбрасывать. Но для начала следовало бы заблокировать водительские удостоверения и поездки за границу. Глядишь, и уменьшится долг. Прецедент, кстати, был уже с алиментчиками. Зашевелились аж бегом!
Про неимущих владельцев больших квартир уже неоднократно писалось, что путь для таких только один:
1)продажа жилья большой площадаи
2)покупка поменьше, следовательно подешевле
3)остальное на депозит
З.ы. Ведь не может неимущий содерждать авто бизнес-класса, так с какой радости он должен иметь возможность содержать большую квартиру (дом). Ножки по одежке...


Я то с вами согласен, только кто я такой со своим мнением. Платежную дисциплину надо поддерживать даже такими жестокими методами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:25

  pesikot написав:К чему такая истерика ? Как там было "я не даю оценку цифрам" (с) потёрли, ума хватило. А тут такой перфоманс.
Я вам не лозунги, я вам по сути.
Но вы опять скатились в банальный популизм и лозунги



У вас что больное воображение ? Мой пост висит. Его никто не тер.
Зачем вы мои слова перекручиваете ?

В цифрах не даю оценки. Я не строю прогнозов, а даю оценку фактам.
Повышение тарифов это факт который оказывает большое влияние.


Разницу улавливаете между тем что вам мерещится в вашей голове и тем что я пишу ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:55

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Объективность в том обзоре начинается и заканчивается КАНом.

Я бы все таки хотел услышать ваше мнение про архитектурные решения Паркленда, или зря вот это фоткал, выкладывал...

Ну а какое тут другое мнение может быть? Сэкономили на корзинах - получат изуродованный кондерами фасад.

А какое элегантное решение по незастекленным балконам которых просто нет!?
Вильнолюды любят купить балкон с коэфф 0,3 а потом зафигачить остекление с выносом и поставить батарею, на форуме долярчик как маркер... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 07 лют, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:58

pesikot
зачем кормите тролля-зрадоёпа??? :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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