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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:11
zzzzzz написав:
Не нужно мне лозунги задвигать про социальную справедливость и неравенство.
Имеем по факту долгов по стране на 56 млрд.грн.
Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?
К чему такая истерика ? Как там было "я не даю оценку цифрам" (с) потёрли, ума хватило. А тут такой перфоманс.
Я вам не лозунги, я вам по сути.
Но вы опять скатились в банальный популизм и лозунги
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 07 лют, 2019 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:12
zzzzzz написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы серьезно , а я и не знал. Кол-во субсидируемых домохозяйств на конец 2017 года было 6,9 млн, на конец 2018 года - 3,9 млн.
3 млн было отказано.
Долг населения за услуги ЖКХ и эл.эн вырос на 23 млрд.грн.по Украине. Так что, сильно много субсидий раздали за 2018 год или нет ?
Воот, знаете о субсидиях.
А субсидии всем должны были раздавать ?
PS. У меня пара соседей лишились субсидии, потому что не платили даже обязательный платёж. И не потому, что денег нет, а принципиально не платили.
Выходите в жизнь, а уже потом анализируйте сухие цифры
Не нужно мне лозунги задвигать про социальную справедливость и неравенство.
Имеем по факту долгов по стране на 56 млрд.грн.
Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?
Конечно выбрасывать. Но для начала следовало бы заблокировать водительские удостоверения и поездки за границу. Глядишь, и уменьшится долг. Прецедент, кстати, был уже с алиментчиками. Зашевелились аж бегом!
Про неимущих владельцев больших квартир уже неоднократно писалось, что путь для таких только один:
1)продажа жилья большой площадаи
2)покупка поменьше, следовательно подешевле
3)остальное на депозит
З.ы. Ведь не может неимущий содерждать авто бизнес-класса, так с какой радости он должен иметь возможность содержать большую квартиру (дом). Ножки по одежке...
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Viktor
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:13
pesikot написав:zzzzzz
И шо ? бросили табличку с цифрами.
Так у нас по цифрам - все бедные.
А выйдешь в реальную жизнь, так кафе-рестораны - заняты.
Под кафе-ресторанами припаркованы авто, разной ценовой категории.
На кафе-рестораны - есть деньги, а на ЖКХ - денег нет
Я к чему, сухие цифры - это хорошо. Но надо немного ширше анализировать
Я где-то написал что у нас все бедные ?
Ни в коем случае. Уровень благосостояния печерских холмов растет с каждым часом.
Особенно радуют декларации народных депутатов, прокуроров,судей,вот где счастье.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:15
zzzzzz написав:
Я где-то написал что у нас все бедные ?
Ни в коем случае. Уровень благосостояния печерских холмов растет с каждым часом.
Особенно радуют декларации народных депутатов, прокуроров,судей,вот где счастье.
Популизм засчитан.
Продолжайте, ваша думка дуже важлива для нас
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:18
Viktor написав: zzzzzz написав:
Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?
Конечно выбрасывать. Но для начала следовало бы заблокировать водительские удостоверения и поездки за границу. Глядишь, и уменьшится долг. Прецедент, кстати, был уже с алиментчиками. Зашевелились аж бегом!
Про неимущих владельцев больших квартир уже неоднократно писалось, что путь для таких только один:
1)продажа жилья большой площадаи
2)покупка поменьше, следовательно подешевле
3)остальное на депозит
З.ы. Ведь не может неимущий содерждать авто бизнес-класса, так с какой радости он должен иметь возможность содержать большую квартиру (дом). Ножки по одежке...
Я то с вами согласен, только кто я такой со своим мнением. Платежную дисциплину надо поддерживать даже такими жестокими методами.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:25
pesikot написав:
К чему такая истерика ? Как там было "я не даю оценку цифрам"
(с) потёрли, ума хватило. А тут такой перфоманс.
Я вам не лозунги, я вам по сути.
Но вы опять скатились в банальный популизм и лозунги
У вас что больное воображение ? Мой пост висит. Его никто не тер.
Зачем вы мои слова перекручиваете ?
В цифрах не даю оценки. Я не строю прогнозов, а даю оценку фактам.
Повышение тарифов это факт который оказывает большое влияние.
Разницу улавливаете между тем что вам мерещится в вашей голове и тем что я пишу ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:55
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Объективность в том обзоре начинается и заканчивается КАНом.
Я бы все таки хотел услышать ваше мнение про архитектурные решения Паркленда, или зря вот это фоткал, выкладывал...
Ну а какое тут другое мнение может быть? Сэкономили на корзинах - получат изуродованный кондерами фасад.
А какое элегантное решение по незастекленным балконам которых просто нет!?
Вильнолюды любят купить балкон с коэфф 0,3 а потом зафигачить остекление с выносом и поставить батарею, на форуме долярчик как маркер...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 07 лют, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:58
pesikot
зачем кормите тролля-зрадоёпа???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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