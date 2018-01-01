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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:18
Viktor написав: zzzzzz написав:
Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?
Конечно выбрасывать. Но для начала следовало бы заблокировать водительские удостоверения и поездки за границу. Глядишь, и уменьшится долг. Прецедент, кстати, был уже с алиментчиками. Зашевелились аж бегом!
Про неимущих владельцев больших квартир уже неоднократно писалось, что путь для таких только один:
1)продажа жилья большой площадаи
2)покупка поменьше, следовательно подешевле
3)остальное на депозит
З.ы. Ведь не может неимущий содерждать авто бизнес-класса, так с какой радости он должен иметь возможность содержать большую квартиру (дом). Ножки по одежке...
Я то с вами согласен, только кто я такой со своим мнением. Платежную дисциплину надо поддерживать даже такими жестокими методами.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:55
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Объективность в том обзоре начинается и заканчивается КАНом.
Я бы все таки хотел услышать ваше мнение про архитектурные решения Паркленда, или зря вот это фоткал, выкладывал...
Ну а какое тут другое мнение может быть? Сэкономили на корзинах - получат изуродованный кондерами фасад.
А какое элегантное решение по незастекленным балконам которых просто нет!?
Вильнолюды любят купить балкон с коэфф 0,3 а потом зафигачить остекление с выносом и поставить батарею, на форуме долярчик как маркер...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 07 лют, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 07 лют, 2019 22:02
hume написав: Рыба-сом написав: hume написав:
Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.
Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.
В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.
Я очень люблю Днепр, поэтому знаю еще много мест где он прекрасен в Киеве
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