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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.6 5 5
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
0
0
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
0
0
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
20%
1
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
0
0
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
20%
1
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
40%
2
7.Затраты на ремонт слишком велики.
0
0
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:18

  Viktor написав:
  zzzzzz написав:Будем всем прощать или выбрасывать из квартир злостных должников ?

Конечно выбрасывать. Но для начала следовало бы заблокировать водительские удостоверения и поездки за границу. Глядишь, и уменьшится долг. Прецедент, кстати, был уже с алиментчиками. Зашевелились аж бегом!
Про неимущих владельцев больших квартир уже неоднократно писалось, что путь для таких только один:
1)продажа жилья большой площадаи
2)покупка поменьше, следовательно подешевле
3)остальное на депозит
З.ы. Ведь не может неимущий содерждать авто бизнес-класса, так с какой радости он должен иметь возможность содержать большую квартиру (дом). Ножки по одежке...


Я то с вами согласен, только кто я такой со своим мнением. Платежную дисциплину надо поддерживать даже такими жестокими методами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:55

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Объективность в том обзоре начинается и заканчивается КАНом.

Я бы все таки хотел услышать ваше мнение про архитектурные решения Паркленда, или зря вот это фоткал, выкладывал...

Ну а какое тут другое мнение может быть? Сэкономили на корзинах - получат изуродованный кондерами фасад.

А какое элегантное решение по незастекленным балконам которых просто нет!?
Вильнолюды любят купить балкон с коэфф 0,3 а потом зафигачить остекление с выносом и поставить батарею, на форуме долярчик как маркер... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 07 лют, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:02

  hume написав:
  Рыба-сом написав:
  hume написав:Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.

Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.

В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.

Я очень люблю Днепр, поэтому знаю еще много мест где он прекрасен в Киеве
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