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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:55
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Объективность в том обзоре начинается и заканчивается КАНом.
Я бы все таки хотел услышать ваше мнение про архитектурные решения Паркленда, или зря вот это фоткал, выкладывал...
Ну а какое тут другое мнение может быть? Сэкономили на корзинах - получат изуродованный кондерами фасад.
А какое элегантное решение по незастекленным балконам которых просто нет!?
Вильнолюды любят купить балкон с коэфф 0,3 а потом зафигачить остекление с выносом и поставить батарею, на форуме долярчик как маркер...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 07 лют, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 07 лют, 2019 22:02
hume написав: Рыба-сом написав: hume написав:
Кстати, единственное место на которой могла быть красивая набережная - это место под Ривер моллом, ну не складывается на ПОХе с рекреационными местами. Отработал, приехал, купил жратвы, пожрал, поспал, и снова на работу.
Я вот с этого вообще прозревают: райончик возле Днепра, а Днепра там кагбэ и нету. Разве что как препятствие на пути на работу.
В целом к городу находящемуся на такой красивой реке можно кинуть предъяву. Оболонь и Русановка, маленькая зона на Березняках, всё. Вдоль набережнго шоссе только в берушах, что то пытаются на никольской слободке сообразить, но пока крокодил не ловится.
Я очень люблю Днепр, поэтому знаю еще много мест где он прекрасен в Киеве
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:15
zzzzzz написав:
Это флуд или не флуд ?
Отвечу из уважения для тех кто не понимает о чем пишет. Данные тарифы вступили в действие только с 1 января 2019 года, платежки с новыми счетами население начнет получать только через неделю. Еще никто не получил платежек по новым тарифам, как это может влиять на стоимость БПС ?
Показания индивидуальных счётчиков тепла все сдали до 31 января. Квитанции пришли с новым тарифом
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hume
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:19
hume написав:
Знакомые, которые слили 100 метров относительного новостроя 2000х с вертикальной разводкой в пользу кассиопеи иногда интересуются пришедшими кваитанциями, за январь в бывшей квартире получили бы 4500 грн, или 45 грн за квдрат. То есть вся комуналка была бы к 6000 грн. Это в лучшем случае
Минрегионстрой восстановил справедливость повесив на жителей домов с горизонтальной разводкой доначисления за неиспользованные гигакалории. Вкупе с начислениями за "отопление мест общего пользования" реализован принцип "Лох платит всегда".
ПС. Возможно кому пригодится. Вопрос расходования доначисляемых гигакалорий решаю путем запуска отопления на лоджиях. Разводка под радиаторы на лоджии была выполнена во время ремонта ещё в середине 2000-х, когда отопление было почти бесплатным. Но так и не задействована в связи с последующим ростом тарифов. Сейчас планирую таки повесить радиаторы отопления на лоджиях.
Посчитал, согласно новому постановлению - "По мерам, направленным на борьбу с энергосбережением", во избежание доначислений, мне нужно ежемесячно сжигать не менее 0,7 гигакалории.
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UA
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:19
hume написав: zzzzzz написав:
Это флуд или не флуд ?
Отвечу из уважения для тех кто не понимает о чем пишет. Данные тарифы вступили в действие только с 1 января 2019 года, платежки с новыми счетами население начнет получать только через неделю. Еще никто не получил платежек по новым тарифам, как это может влиять на стоимость БПС ?
Показания индивидуальных счётчиков тепла все сдали до 31 января. Квитанции пришли с новым тарифом
А для домов с общедомовыми счетчиками, коих большинство в Киеве , квитанции придут на следующей неделе.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:22
UA написав: hume написав:
Знакомые, которые слили 100 метров относительного новостроя 2000х с вертикальной разводкой в пользу кассиопеи иногда интересуются пришедшими кваитанциями, за январь в бывшей квартире получили бы 4500 грн, или 45 грн за квдрат. То есть вся комуналка была бы к 6000 грн. Это в лучшем случае
Минрегионстрой восстановил справедливость повесив на жителей домов с горизонтальной разводкой доначисления за неиспользованные гигакалории. Вкупе с начислениями за "отопление мест общего пользования" реализован принцип "Лох платит всегда".
ПС. Возможно кому пригодится. Вопрос расходования доначисляемых гигакалорий решаю путем запуска отопления на лоджиях. Разводка под радиаторы на лоджии была выполнена во время ремонта ещё в середине 2000-х, когда отопление было почти бесплатным. Но так и не задействована в связи с последующим ростом тарифов. Сейчас планирую таки повесить радиаторы отопления на лоджиях.
Посчитал, согласно новому постановлению - "По мерам, направленным на борьбу с энергосбережением", во избежание доначислений, мне нужно ежемесячно сжигать не менее 0,7 гигакалории.
Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:42
zzzzzz написав:
Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.
Какая ситуация в Киеве?
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airmax78
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:43
Прохожий написав:
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А какое элегантное решение по незастекленным балконам которых просто нет!?
Вильнолюды любят купить балкон с коэфф 0,3 а потом зафигачить остекление с выносом и поставить батарею, на форуме долярчик как маркер...
Форум русановской гавани стонет. Застройщик согласно новым нормам стеклит фасад и лепит вильнолюдям по коэф 1 к 1. Вильнолюди восстали и пишут во все инстанции
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hume
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:46
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.
Какая ситуация в Киеве?
Зубажиння, из-за возросшей коммуналки упала выручка АТБ и продажи панелек оркады как следствие
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Faceless
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:48
Faceless написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.
Какая ситуация в Киеве?
Зубажиння, из-за возросшей коммуналки упала выручка АТБ и продажи панелек оркады как следствие
Да ладно, уровень зарплат уже догнал 2013 год.
Живите своим умом!
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