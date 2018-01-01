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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 429430431432

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 12
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
8%
1
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
8%
1
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
8%
1
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
0
0
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
8%
1
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
33%
4
7.Затраты на ремонт слишком велики.
8%
1
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:48

  zzzzzz написав:А для домов с общедомовыми счетчиками, коих большинство в Киеве , квитанции придут на следующей неделе.

Мне в личном кабинете киетеплоэнерго пришла квитанция
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:51

  hume написав:
  zzzzzz написав:А для домов с общедомовыми счетчиками, коих большинство в Киеве , квитанции придут на следующей неделе.

Мне в личном кабинете киетеплоэнерго пришла квитанция

Все, вы уличили меня в некомпетентности , признаю свою ошибку )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:52

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.

Какая ситуация в Киеве?

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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:
airmax78 написав:[quote="4575844:zzzzzz"]

Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.

Какая ситуация в Киеве?


Зубажиння, из-за возросшей коммуналки упала выручка АТБ и продажи панелек оркады как следствие


Да ладно, уровень зарплат уже догнал 2013 год.[/quote]Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:05

  Faceless написав:Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет


Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет


Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне?
Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:25

  Faceless написав:
zzzzzz написав:
  Faceless написав:Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет


Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне?
Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте

Ну конечно в долларах, на 15-20% подорожает сразу,или в течении года.
Живите своим умом!
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