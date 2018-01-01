|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:48
zzzzzz написав:
А для домов с общедомовыми счетчиками, коих большинство в Киеве , квитанции придут на следующей неделе.
Мне в личном кабинете киетеплоэнерго пришла квитанция
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5237
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:51
hume написав: zzzzzz написав:
А для домов с общедомовыми счетчиками, коих большинство в Киеве , квитанции придут на следующей неделе.
Мне в личном кабинете киетеплоэнерго пришла квитанция
Все, вы уличили меня в некомпетентности , признаю свою ошибку )
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30915
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3043 раз.
- Подякували: 5255 раз.
-
- Профіль
-
13
2
1
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:52
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.
Какая ситуация в Киеве?
Макс, не кормите тролля
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10230
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 954 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:01
zzzzzz написав: Faceless написав:
airmax78 написав:[quote="4575844:zzzzzz"]
Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.
Какая ситуация в Киеве?
Зубажиння, из-за возросшей коммуналки упала выручка АТБ и продажи панелек оркады как следствие
Да ладно, уровень зарплат уже догнал 2013 год.[/quote]Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23489
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5374 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:05
Faceless написав:
Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30915
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3043 раз.
- Подякували: 5255 раз.
-
- Профіль
-
13
2
1
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:23
zzzzzz написав: Faceless написав:
Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне?
Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23489
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5374 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:25
Faceless написав: zzzzzz написав: Faceless написав:
Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне?
Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте
Ну конечно в долларах, на 15-20% подорожает сразу,или в течении года.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 30915
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3043 раз.
- Подякували: 5255 раз.
-
- Профіль
-
13
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|