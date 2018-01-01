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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:48
zzzzzz написав:
А для домов с общедомовыми счетчиками, коих большинство в Киеве , квитанции придут на следующей неделе.
Мне в личном кабинете киетеплоэнерго пришла квитанция
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hume
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:51
hume написав: zzzzzz написав:
А для домов с общедомовыми счетчиками, коих большинство в Киеве , квитанции придут на следующей неделе.
Мне в личном кабинете киетеплоэнерго пришла квитанция
Все, вы уличили меня в некомпетентности , признаю свою ошибку )
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:01
zzzzzz написав: Faceless написав:
airmax78 написав:[quote="4575844:zzzzzz"]
Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.
Какая ситуация в Киеве?
Зубажиння, из-за возросшей коммуналки упала выручка АТБ и продажи панелек оркады как следствие
Да ладно, уровень зарплат уже догнал 2013 год.[/quote]Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:05
Faceless написав:
Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:23
zzzzzz написав: Faceless написав:
Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне?
Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:25
Faceless написав: zzzzzz написав: Faceless написав:
Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне?
Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте
Ну конечно в долларах, на 15-20% подорожает сразу,или в течении года.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:43
Faceless написав: zzzzzz написав: Faceless написав:
Зубажиння, из-за возросшей коммуналки упала выручка АТБ и продажи панелек оркады как следствие
Да ладно, уровень зарплат уже догнал 2013 год.
Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
при этом в моей отрасли прошла волна сокращений, в основном управленцы среднего звена и ТОПы... тупо оптимизируют затраты
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 06:58
zzzzzz написав: UA написав: hume написав:
Знакомые, которые слили 100 метров относительного новостроя 2000х с вертикальной разводкой в пользу кассиопеи иногда интересуются пришедшими кваитанциями, за январь в бывшей квартире получили бы 4500 грн, или 45 грн за квдрат. То есть вся комуналка была бы к 6000 грн. Это в лучшем случае
Минрегионстрой восстановил справедливость повесив на жителей домов с горизонтальной разводкой доначисления за неиспользованные гигакалории. Вкупе с начислениями за "отопление мест общего пользования" реализован принцип "Лох платит всегда".
ПС. Возможно кому пригодится. Вопрос расходования доначисляемых гигакалорий решаю путем запуска отопления на лоджиях. Разводка под радиаторы на лоджии была выполнена во время ремонта ещё в середине 2000-х, когда отопление было почти бесплатным. Но так и не задействована в связи с последующим ростом тарифов. Сейчас планирую таки повесить радиаторы отопления на лоджиях.
Посчитал, согласно новому постановлению - "По мерам, направленным на борьбу с энергосбережением", во избежание доначислений, мне нужно ежемесячно сжигать не менее 0,7 гигакалории.
Теперь точно будет недвига дорожать. Надо довести неплатежи населения до 100 млрд.
Срезать еще субсидий.
Все равно это по мнению местных экспертов не влияет на цены на недвижимость в Киеве.
Ви ж самі бачите, що тут за "іксперти"
Третина публіки - ріелтори, у яких завжди "дорожай". Ще третина - рожевоокулярники, різні гіроскутерники- трактористи.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 07:00
Faceless написав: zzzzzz написав: Faceless написав:
Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне?
Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте
Після виборів - курс миттєво вернеться до 29. Літом буде 28,5 - однозначно!!!
Зараз час купляти долари, без сумніву.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 07:29
Faceless написав: zzzzzz написав: Faceless написав:
Пока только декабрь (традиционно наивысший уровень по году) превысил январь-февраль 2013. Сребнегодовой уровень ещё не достигнут, но в этом году думаю будет
Совершенно с вами согласен.
К тому же Держстат опубликовал рост цен на недвигу на 5% по всей Украине, значит в Киеве будет еще больше, думаю процентов 15-20% ,или больше ?
В долларе или гривне?
Учитывая текущий гривнеукрепляж, уже получим рост в долларе на ровном месте
Скоро за несколько пачек долларов в Украине можно будет получить только по морде. Инфляция долара США в Украине огромна.
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